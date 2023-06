vivo come OnePlus e OPPO: niente più vendite in Germania

Proprio mentre BBK Electronics conferma la scissione di OnePlus, OPPO e Realme, il brand cinese vivo si trova costretto ad abbandonare la Germania. Come nel caso dei due brand più popolari in Europa guidati da Pete Lau, si tratta di una decisione presa in seguito alla sentenza dei tribunali tedeschi che vieta ai succitati marchi di vendere i loro dispositivi nel Paese.

Vivo abbandona il mercato tedesco

Come ripreso da Gizchina, infatti, visitando ora il portale Web tedesco ufficiale di vivo non si troverà alcun prodotto al suo interno. Al loro posto, sulla pagina principale spicca il messaggio che conferma l’indisponibilità dei device per l’acquisto. Non è chiaro se questa mossa sia temporanea o permanente, ma è praticamente certo che la causa diretta sia la controversia sui brevetti WLAN e 5G firmati Nokia.

Stando a quanto riferito, poi, OPPO e Vivo stanno prendendo in considerazione l’uscita da diversi mercati europei, incluso il Regno Unito, mentre proseguono i negoziati con Nokia.

Le controversie sui brevetti non impediranno comunque ai marchi cinesi di continuare a supportare i dispositivi proprietari, o di garantire la disponibilità dell’assistenza clienti e di aggiornamenti software. In attesa di maggiori dettagli riguardanti gli sconvolgimenti del mercato europeo – sempre se i marchi cinesi non giungeranno a un accordo con il gigante nordico delle telecomunicazioni -, ai cittadini tedeschi non resta che accettare la decisione dei tribunali e adempiere ai loro ordini.

In Italia la situazione sarà la medesima tra qualche mese? I rappresentanti del Belpaese hanno già confermato che, per il momento, i dispositivi resteranno disponibili sia online che presso i punti vendita retail di tutta la penisola.