OnePlus, OPPO e Realme da oggi sono di nuovo aziende separate

Sono passati quasi esattamente due anni dalla fusione tra OnePlus e OPPO, un momento storico voluto dal colosso BBK Electronics per unire gli sforzi lato ricerca e sviluppo, e già stiamo assistendo a un dietrofront altrettanto epocale. Il conglomerato asiatico ha difatti annunciato che OnePlus, OPPO e Realme opereranno come società completamente individuali; parallelamente, anche Vivo e iQOO (altri brand sotto BBK Electronics) verranno riconfigurate come entità in concorrenza tra loro, senza più sinergie dietro le quinte.

Cambia tutto per OnePlus, OPPO e BBK Electronics

Come riportato da GizmoChina i brand sono ora del tutto separati, ma non è chiaro quale sia il grado di distinzione tra di essi. OnePlus, OPPO e Realme dopo la fusione hanno operato come brand distinti, ma condividendo spesso design e specifiche tecniche per i dispositivi, rilasciandoli semplicemente dopo un rebranding e un eventuale, leggero cambio dell’estetica.

Sul fronte legale, la scorporazione delle compagnie risulta un processo logico alla luce dei recenti problemi legali correlati al mercato indiano, dove tutti i brand di BBK Electronics risultano di successo.

Secondo GizmoChina, infatti, il conglomerato avrebbe optato per l’individualità completa delle società a causa della severa legislazione contro i colossi della tecnologia che hanno sede in Cina, accusati dal Directorate of Revenue Intelligence di pratiche commerciali illegali come violazioni doganali, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Più recentemente, OPPO India è stata accusata di evasione alla dogana per circa 531 milioni di dollari USA, un duro colpo per le operazioni del brand entro i confini indiani.

Separando le aziende, BBK Electronics spera di mantenere i brand attivi non solo in India ma anche in Germania, dove recentemente è stata costretta a rimuovere i device venduti sul sito ufficiale di OPPO a causa di una disputa su brevetti con Nokia.