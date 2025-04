Recensione ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB: un All in One completo al giusto prezzo

ARCTIC si è guadagnata una reputazione solida grazie a prodotti efficienti, affidabili e dal prezzo competitivo. Con il nuovo Liquid Freezer III Pro 360 ARGB, l’azienda tedesca punta a consolidare ulteriormente la propria leadership nel settore, offrendo una soluzione rinnovata sotto ogni aspetto: design, facilità d’installazione, performance termiche e silenziosità.

Questa nuova generazione introduce le ventole P12 Pro, un nuovo sistema di montaggio migliorato, una gestione dei cavi semplificata e un’estetica più curata grazie all’illuminazione ARGB integrata. Ma il vero punto di forza è la capacità di gestire CPU di fascia alta, anche sotto carichi estremi, senza compromessi.

Design e dimensioni

L’ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB rappresenta l’ultima evoluzione della celebre linea di dissipatori AIO del brand svizzero. Esteticamente, mantiene la stessa filosofia sobria ma moderna dei modelli precedenti, con un look total black (o bianco, a seconda della variante scelta) impreziosito dall’illuminazione ARGB a 12 LED per ventola, completamente sincronizzabile con la scheda madre. Il radiatore misura 398 × 120 × 38 mm, accompagnato da tre ventole da 120 mm (le nuove P12 Pro), per un design complessivo compatto ma potente.

Un elemento distintivo è il modulo VRM illuminato integrato nella pompa, che non solo aggiunge un tocco estetico, ma contribuisce anche al raffreddamento passivo dei regolatori di tensione. ARCTIC ha inoltre migliorato il sistema di cablaggio, integrando i cavi RGB e PWM lungo i tubi (lunghi 450 mm), per un assemblaggio più ordinato e senza grovigli.

Le nuove ventole P12 Pro sono progettate specificamente per l’uso su radiatori: presentano 7 pale (contro le 5 della generazione precedente), una pressione statica di ben 6,9 mmH₂O e una portata d’aria fino a 77 CFM, un netto miglioramento rispetto alle precedenti soluzioni, perfino rispetto al modello da 420 mm.

Montaggio

Il processo di installazione del Liquid Freezer III Pro 360 è semplice e diretto, con numerosi accorgimenti che semplificano la vita anche a chi ha poca esperienza. Le ventole sono già preinstallate sul radiatore, mentre i cavi sono preassemblati e integrati nei tubi, riducendo al minimo le operazioni manuali.

La compatibilità è garantita con i socket Intel LGA1700/1851 e AMD AM4/AM5, anche se l’assenza di supporto per piattaforme più vecchie potrebbe rappresentare una limitazione. ARCTIC include staffe e distanziali dedicati per entrambe le piattaforme, con un sistema ben etichettato (con marcature “L” e “R” per AMD, ad esempio) che riduce gli errori di montaggio.

L’azienda ha introdotto anche un nuovo frame di contatto che distribuisce meglio la pressione sulla CPU, contribuendo a migliorare l’efficienza termica. Il blocco per Intel è però piuttosto ingombrante e, in alcuni casi, potrebbe interferire con moduli RAM molto alti o altri componenti vicini. L’applicazione della pasta termica ARCTIC MX-6 inclusa è semplice (un’applicazione è sufficiente) e contribuisce ulteriormente alle prestazioni eccellenti del sistema.

Unico difetto: il blocco pompa ha un’unica posizione fissa, il che può limitare il cable management in alcuni cabinet.

Prestazioni e test

L’ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB è, a oggi, uno dei migliori dissipatori AIO da 360 mm sul mercato in termini di prestazioni termiche. Nei test condotti da testate autorevoli come Club386, Gamers Nexus e Tom’s Hardware, il dissipatore ha gestito CPU ad altissimo TDP senza mai oltrepassare soglie critiche.

Su un Intel Core i9-13900K a 253W, il Freezer III Pro ha mantenuto temperature di 76,4°C con ventole al massimo (3.000 RPM), surclassando modelli rivali come il NZXT Kraken Elite 360 o il Corsair H150i. Anche a bassi regimi, come 1.200 RPM, la CPU si è mantenuta stabile attorno agli 80,9°C, il che lo rende ideale anche per configurazioni silenziose.

Le ventole P12 Pro, oltre a essere potenti, riescono a mantenere un livello sonoro contenuto se opportunamente gestite tramite curve PWM personalizzate. La pompa è anch’essa molto silenziosa e beneficia di un controllo preciso, con un intervallo operativo da 600 a 3.000 RPM.

La stabilità delle ventole in PWM è stata migliorata rispetto alla generazione precedente, riducendo il gap tra RPM impostati e quelli effettivi. L’unico piccolo difetto segnalato è una leggera difficoltà nel tarare curve di velocità estremamente specifiche da BIOS, ma nulla che comprometta l’esperienza complessiva.

In sintesi, il Liquid Freezer III Pro 360 non solo eccelle in condizioni di carico estremo, ma mantiene temperature competitive anche in scenari a basso rumore, il che lo rende una scelta eccellente per gamer, creator e overclocker.

Prezzo e conclusioni

Uno dei maggiori punti di forza di questo dissipatore è il rapporto qualità/prezzo. Al lancio, il modello ARGB da 360 mm è stato proposto a circa €101,99, un prezzo straordinariamente competitivo considerando le prestazioni offerte, l’illuminazione ARGB, la pasta termica di alta qualità inclusa e la garanzia di 6 anni.

Anche senza sconti, il prezzo di listino (circa €146,99 per la versione ARGB) è più che giustificato se si confrontano le performance con quelle di soluzioni concorrenti che spesso superano i €180-200.

In conclusione, l’ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB è uno dei migliori AIO in circolazione nella sua fascia. Offre:

Prestazioni termiche di altissimo livello

Buon controllo del rumore

Design elegante con ARGB ben integrato

Montaggio semplice e ordinato

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

L’unico vero limite riguarda le dimensioni generose del radiatore e l’orientamento fisso del blocco pompa, che rendono il Liquid III Pro non perfettamente compatibile con tutti i case full tower. Ma se stai assemblando una build moderna e vuoi il massimo raffreddamento senza spendere una fortuna, questo dissipatore è un acquisto assolutamente consigliato. Il prezzo di listino è di 129,99€ per la variante da 360mm senza LED, già in offerta a 94,99€. Per la nostra variante bianca dotata di illuminazione ARGB ci vogliono 152,99€, attualmente in promo di lancio a 113,99€.