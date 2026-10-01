Recensione Ecovacs DEEBOT Mini 2: il robot aspirapolvere compatto che fa tutto

Nel settore dei robot per la pulizia domestica la corsa alle prestazioni ha spesso coinciso con un aumento spropositato degli ingombri, sia per quanto riguarda il robot in sé che per le mastodontiche stazioni di ricarica e autosvuotamento. Chi vive in appartamenti moderni o con metrature contenute si è trovato spesso davanti a un bivio: rinunciare all’automazione completa dei modelli top di gamma o sacrificare un angolo intero del salotto per far spazio a torrette ingombranti. Con il debutto del nuovissimo DEEBOT Mini 2, Ecovacs prova a rompere questa dinamica, proponendo un dispositivo pensato specificamente per colmare questo vuoto.

Non bisogna fare l’errore di confonderlo con il vecchio DEEBOT Mini di prima generazione, uscito ormai diversi anni fa come entry-level basilare. Qui siamo di fronte a una macchina completamente riprogettata, un vero concentrato di tecnologia moderna che porta le peculiarità dei modelli flagship all’interno di una scocca ridotta all’osso. Ho messo sotto torchio questo piccolo robot per diversi giorni nella mia abitazione di circa 70 mq, disposta su un unico livello con pavimento in gres porcellanato e diversi tappeti sparsi tra zona giorno e corridoio, un banco di prova ideale per verificare se a dimensioni così compatte corrispondano sacrifici sul piano dell’efficacia reale.

Design e caratteristiche estetiche

La prima sensazione quando si estrae il DEEBOT Mini 2 dalla confezione è di autentica sorpresa: il diametro del corpo macchina si ferma a soli 28,6 cm, contro i tipici 34 o 35 cm della stragrande maggioranza dei concorrenti sul mercato. Questa riduzione millimetrica apparentemente contenuta fa in realtà una differenza enorme sul campo pratico. Il robot presenta un profilo pulito, con finiture in policarbonato bianco opaco di ottima fattura che trattiene pochissimo la polvere e le impronte, abbinato a linee morbide e raccordate con grande cura estetica. Sulla parte superiore spicca la torretta ribassata per la navigazione, studiata per mantenere l’altezza totale sotto i 10 cm, permettendo al dispositivo di infilarsi con disinvoltura sotto divani, letti e sanitari sospesi dove la polvere si accumula più facilmente.

Immagini

Il capolavoro di miniaturizzazione anche riguarda la stazione multifunzione OMNI. Con un’altezza di appena 38,5 cm e una base di circa 32 per 25 cm, occupa uno spazio davvero irrisorio. Risulta più bassa di una normale sedia e trova posto facilmente accanto a un mobile della sala o persino sotto una scrivania senza dare minimamente nell’occhio. Molto simpatica e originale la luce ambientale a LED integrata sulla parte superiore della base: è completamente dimmerabile e personalizzabile negli effetti cromatici direttamente dallo smartphone, trasformando quello che di solito è un banale blocco di ricarica in una gradevole luce d’atmosfera per il salotto.

Principali funzionalità

Sotto il cofano del DEEBOT Mini 2 non mancano i sensori di ultima generazione. La navigazione si affida al sistema TrueMapping 2.0 con scansione laser LDS a 360 gradi, coadiuvato frontalmente dalla tecnologia TrueDetect 3D. Il sistema di mappatura iniziale si è rivelato fulmineo ed estremamente preciso: ha tracciato la planimetria di casa al primo colpo, riconoscendo pareti e stanze senza alcuna incertezza. Una volta avviata la pulizia, il robot stupisce per la rapidità nei trasferimenti, muovendosi da un locale all’altro con scatti decisi e cambi di direzione fluidi, senza i tipici tentennamenti o le pause prolungate di calcolo che si notano su altri modelli.

Anche se manca una luce LED frontale per illuminare le zone d’ombra, il sistema ottico e laser riesce a riconoscere gli ostacoli più grandi presenti sul pavimento in modo convincente anche in condizioni di penombra, aggirando ciabatte, cavi e gambe di sedie e tavoli senza urtarli. C’è però un piccolo rovescio della medaglia legato all’eccessiva prudenza dei sensori: durante le mie prove ha scambiato una tenda lunga per un ostacolo solido a muro, rifiutandosi di oltrepassarla nonostante l’altezza fosse ampiamente sufficiente per consentirne il passaggio.

Immagini

Molto valida l’implementazione della videocamera frontale, che permette di utilizzare il robot come vera e propria sentinella o videocamera di sorveglianza da remoto. Tramite la funzione Video Manager è possibile guidare il dispositivo nelle varie stanze per controllare cosa accade in casa, verificare lo stato dell’abitazione in nostra assenza oppure interagire con i propri animali domestici grazie all’audio bidirezionale. A completare il quadro c’è la completa automazione della base OMNI, che svuota la polvere in totale autonomia nel sacchetto interno, lava i dischi e li asciuga con aria calda a 63 °C per scongiurare cattivi odori.

Modalità di pulizia: aspirazione e lavaggio

La scheda tecnica promette fino a 10.000 Pa di aspirazione e sul pavimento in gres il riscontro pratico è decisamente positivo. Briciole, polvere e residui vengono tirati su senza esitazioni. Un plauso va alla spazzola centrale ZeroTangle 4.0 con scanalature elicoidali e flusso d’aria dedicato, che indirizza capelli e peli direttamente nel condotto senza creare matasse attorcigliate attorno al rullo, riducendo a zero la noiosa manutenzione settimanale con le forbici.

Il capitolo tappeti, croce di quasi tutti i robot aspirapolvere, qui viene affrontato con intelligenza. I tappetini morbidi o leggeri, come quelli da bagno o da corridoio, rappresentano storicamente un incubo perché tendono a piegarsi, arricciarsi o bloccare le ruote motrici. Ecovacs ha introdotto una modalità specifica dedicata proprio ai tappeti leggeri e lisci: il robot modula trazione e manovre d’approccio, gestendo queste superfici decisamente meglio rispetto a quanto visto sulla maggior parte dei concorrenti in commercio. Certo è che non risolve completamente il problema, ma riesce nel 70% dei casi a passarci sopra senza particolari problemi.

Immagini

Il lavaggio sfrutta il sistema OZMO Turbo 2.0 a doppio disco controrotante pressurizzato, che esercita un attrito reale sulle piastrelle rimuovendo macchie superficiali e tracce secche senza lasciare aloni sul gres. Rilevato il bordo del tappeto tramite il sensore a ultrasuoni, il robot solleva automaticamente i piatti di 6 mm ed esclude l’erogazione d’acqua per non bagnare il tessuto.

Il vero compromesso di questa scocca così minuta emerge tuttavia sul fronte dell’autonomia, che nella prova sul campo si è rivelata un po’ sottotono rispetto ai dati dichiarati in laboratorio. Con un ciclo completo di aspirazione e lavaggio a potenza standard, la batteria da 3.200 mAh garantisce circa 60 minuti effettivi di funzionamento continuo a pieno regime, coprendo all’incirca 40 mq reali calpestabili prima di dover rientrare alla base per ricaricare. Si tratta di un comportamento fisiologico e ampiamente giustificato dalle dimensioni ridotte del corpo macchina, che non consentivano l’alloggiamento di un pacco batterie più capiente, ma di cui bisogna tenere conto se si prevede di pulire tutta la casa in un solo passaggio.

Gestione tramite app

Immagini

L’esperienza d’uso ruota attorno all’app ECOVACS HOME che offre un eccellente livello di personalizzazione. La gestione delle mappe è profonda: si possono separare o unire ambienti, nominare le stanze, posizionare barriere virtuali, selezionare sequenze di pulizia dedicate e regolare singolarmente per ogni ambiente la potenza di aspirazione, l’umidità dei panni e il numero di passaggi. Comodissimi anche i widget per smartphone e il monitoraggio live sulla Dynamic Island di iOS (non testato personalmente) per seguire la pulizia con un colpo d’occhio.

Tuttavia, il software mostra ancora qualche sbavatura di gioventù sul fronte della localizzazione italiana. Si nota qualche piccolo bug di traduzione nei menu dell’app e alcuni annunci vocali del robot risultano tradotti in modo un po’ approssimativo. Nulla che pregiudichi l’utilizzo quotidiano o l’affidabilità delle impostazioni, ma sono dettagli di rifinitura che Ecovacs dovrà senz’altro correggere con i prossimi aggiornamenti del firmware.

Conclusione: pro e contro

Ecovacs DEEBOT Mini 2 centra in pieno il proprio obiettivo: portare un’esperienza di pulizia completamente autonoma e di fascia alta all’interno di un formato ultra compatto ad un prezzo ridotto. La combinazione tra un robot da soli 28,6 cm e una torretta OMNI microscopica ma completa di lavaggio ad aria calda risolve finalmente il dilemma dell’ingombro per chi abita in spazi contenuti. L’agilità tra sedie e strettoie è impareggiabile, la mappatura è rapidissima e la gestione dei tappeti leggeri fa un netto passo avanti rispetto al passato.

I limiti riscontrati sono figli diretti della miniaturizzazione: la batteria compatta offre circa un’ora di lavoro reale, rendendo necessari rientri alla torretta se l’appartamento supera certe metrature, mentre i sensori frontali tendono a essere fin troppo prudenti davanti a tessuti morbidi come le tende. Nel complesso, per appartamenti di medie e piccole dimensioni ricchi di mobili e con poco spazio a terra per stazioni ingombranti, si conferma una delle proposte più intelligenti e riuscite del panorama attuale.

PRO:

Dimensioni ultra compatte

Incredibile agilità e rapidità negli spostamenti

Mappatura iniziale dell’ambiente velocissima e precisa

Buona gestione dei tappeti morbidi e lisci

Base OMNI completa di svuotamento polvere e asciugatura

Luce LED ambientale

Funzione di videosorveglianza remota con audio bidirezionale

CONTRO:

Autonomia della batteria limitata

Mancanza di luce LED frontale integrata sul robot

Riconoscimento ostacoli a volte troppo conservativo

Qualche bug di traduzione e voci