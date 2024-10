Recensione HUAWEI MatePad Pro 12.2: il tablet definitivo per creativi e professionisti

Negli ultimi anni, il mercato dei tablet ha visto una costante crescita in termini di funzionalità e design, diventando strumenti essenziali sia per il lavoro che per il tempo libero. Il HUAWEI MatePad Pro 12.2, con il suo mix di potenza hardware, eleganza estetica e funzionalità avanzate, si pone come un tablet pensato per chi cerca un dispositivo versatile e potente. Questo modello, con il suo display Tandem OLED FullView da 12.2 pollici e una serie di specifiche di alto livello, si rivolge a creativi, professionisti e utenti esigenti che necessitano di un prodotto capace di soddisfare le esigenze quotidiane, dalla produttività alla creazione artistica.

Design e Specifiche Tecniche

HUAWEI ha prestato grande attenzione al design del MatePad Pro 12.2, riuscendo a combinare eleganza e praticità. Il tablet è realizzato in lega di alluminio-magnesio, un materiale che lo rende non solo leggero, ma anche estremamente resistente. Con un peso di soli 508 g e uno spessore di 5,5 mm, il MatePad Pro è il più leggero tablet da 12 pollici attualmente disponibile sul mercato. Questo aspetto lo rende perfetto per chi è costantemente in movimento e ha bisogno di un dispositivo portatile, senza dover rinunciare a un ampio schermo e a prestazioni di alto livello. Il retro del dispositivo è disponibile in versione Golden Silk, ispirata alla texture dei dipinti su seta tradizionali, che dona un tocco di lusso al tablet.

A livello tecnico, il MatePad Pro 12.2 è dotato di una batteria da 10.100 mAh, che garantisce fino a 14 ore di riproduzione video continua. La batteria supporta la ricarica rapida SuperCharge da 100W, capace di portare il tablet all’85% di carica in soli 40 minuti, rendendolo ideale per chi ha poco tempo a disposizione. La capacità di ricarica rapida, unita alla lunga durata della batteria, rende questo tablet perfetto per maratone di lavoro o di intrattenimento senza interruzioni. Per quanto riguarda l’audio, il MatePad Pro 12.2 si distingue per un sistema a 8 speaker con camera di risonanza più ampia, garantendo un suono potente e nitido. Questa caratteristica lo rende adatto non solo per la visione di contenuti multimediali, ma anche per videoconferenze o chiamate, grazie anche all’avanzato sistema di cancellazione del rumore.

Display: Il Fiore all’Occhiello

Il vero punto di forza del HUAWEI MatePad Pro 12.2 è senza dubbio il suo display. Il tablet monta un Tandem OLED FullView da 12.2 pollici con una risoluzione di 2800 x 1840 pixel, che garantisce una densità di pixel di 275 PPI. Questo display non è solo grande, ma anche estremamente dettagliato, perfetto per chi lavora con immagini ad alta risoluzione o per chi ama godersi film e serie TV in qualità impeccabile. La tecnologia Tandem OLED permette al MatePad Pro di raggiungere una luminosità di picco di 2000 nits, la più alta nel settore dei tablet, e un contrasto di 2.000.000:1, valori che si traducono in una qualità delle immagini sorprendente, con neri profondi e colori vivaci.

Immagini

Queste caratteristiche rendono il tablet perfetto per essere utilizzato in qualsiasi condizione di luce, anche all’aperto sotto la luce diretta del sole. Un’altra innovazione del display è la tecnologia PaperMatte, che riduce i riflessi e la dispersione della luce ambientale, migliorando notevolmente la leggibilità anche in ambienti luminosi. Questa tecnologia, unita al dimming a 2880 Hz PWM, aiuta a prevenire l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate di utilizzo. Il MatePad Pro 12.2 ha inoltre ottenuto certificazioni come SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance e TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, a conferma dell’attenzione di Huawei verso il comfort visivo dell’utente.

Il refresh rate a 144 Hz del display garantisce una fluidità eccezionale, ideale per il gaming, la visione di video o lo scorrimento di pagine web. Inoltre, il display supporta una profondità di colore a 10 bit e una gamma cromatica completa DCI-P3, assicurando una precisione del colore impeccabile e transizioni cromatiche fluide. Questo lo rende perfetto per attività creative come la modifica di immagini o il disegno digitale.

HUAWEI ha incluso anche la possibilità di utilizzare il tablet con la M-Pencil di terza generazione, che offre oltre 16.384 livelli di sensibilità alla pressione, trasformando il MatePad Pro 12.2 in una vera e propria tavoletta grafica per artisti e designer. L’integrazione con l’app GoPaint, sviluppata appositamente per questo tablet, amplia ulteriormente le possibilità creative, offrendo pennelli realistici e texture che riproducono fedelmente materiali come la seta e la carta di riso.

Tutte le app disponibili grazie ad Aurora Store

Tra le novità del nuovo tablet HUAWEI, c’è la compatibilità con Aurora Store e MicroG Project, che consentono l’installazione di (quasi) tutte le app disponibili sul mercato Android. Di fatto, Aurora Store si presenta come un porting completo del Play Store, consentendo l’installazione delle principali app, inclusi i tanto attesi servizi Google, come Gmail, Drive, Calendar, Foto e non solo.

Prezzi e conclusioni

HUAWEI MatePad Pro 12.2 è un tablet che eccelle sotto ogni aspetto, dal design alla performance. Il suo display all’avanguardia non solo offre un’esperienza visiva di altissimo livello, ma introduce innovazioni come la tecnologia PaperMatte che lo rendono confortevole anche per lunghi periodi di utilizzo. Con il suo peso ridotto e la potenza sotto il cofano, si pone come uno dei migliori tablet per chi cerca un dispositivo versatile, adatto tanto alla produttività quanto al tempo libero. Se siete alla ricerca di un tablet che non faccia compromessi, il MatePad Pro 12.2 merita sicuramente un posto nella vostra lista di preferiti.

Il prezzo di listino non è basso, parte da 999 euro, ma sia la tastiera che la M-pencil sono fornite in bundle con il tablet, per un valore complessivo di oltre 300 euro. Con questa offerta di lancio, il MatePad Pro 12.2 si rivela un dispositivo molto interessante e adatto agli utenti più esigenti, in diretta concorrenza con iPad Pro e Samsung Galaxy Tab S10+.

Questa promozione bundle è disponibile soltanto fino al 31 ottobre. Inoltre, utilizzando il codice coupon APUNTO150 fino al 30 novembre, si potrà acquistare HUAWEI MatePad Pro 12.2” con uno sconto di 150 euro.