Recupera file cancellati con Recoverit: il bundle con UBackit in sconto del 20%

Capita che a volte, per un accidentale errore umano o software, alcuni dei nostri dati importanti vengano eliminati. Per rimediare al problema e recuperare i file perduti c'è Recoverit, un pratico tool (da poco aggiornato alla versione 10.0 con nuova UI e funzioni migliorate) sviluppato da Wondershare. Recoverit è in offerta bundle insieme al “fratellino” minore UBackit, utile soluzione automatica per il backup di tutti i nostri dati: al prezzo di soli 79,99 euro è possibile ottenerli entrambi, risparmiando così il 20% rispetto al prezzo originale.

Recoverit è un software di recupero dati all-in-one che promette una percentuale di successo molto vicina al 100%. Funziona sia con i file cancellati o persi accidentalmente che da dispositivi danneggiati o formattati, come telefoni o schede SD. Il prodotto individua e supporta più di 1.000 tipi di formati: documenti, foto, video, audio, e-mail e tanti altri, offrendo anche la possibilità di visualizzare in anteprima tutti i dati trovati per facilitarne la selezione. Recupera file da disco rigido o da unità flash USB, SSD, dischi rigidi esterni, pen drive, floppy disk, fotocamere digitali, action cam e droni, dashcam, videocamere, lettori video e musicali, DSLR, schede SD, PC, e tantissimi altri dispositivi di archiviazione.

Ma il servizio offerto da Recoverit non si ferma al semplice recupero dei file persi. Ci sono, infatti, delle funzionalità avanzare che caratterizzano il software dalla concorrenza. Una di queste è il recupero video avanzato, che permette di recuperare le clip cancellate anche in alta qualità (Ultra HD, 4K e 8K) mantenendoli però intatti. Questa funzione collabora a doppio filo con la riparazione video avanzata, che assicura la riparazione di video danneggiati e troncati attraversi due metodi: la riparazione rapida e quella avanzata, per andare incontro alle esigenze di tutti gli utenti. Altra importante funzionalità è la possibilità di ripristino del computer in caso di crash di sistema: Recoverit, infatti, permette di accedere ai dati di un computer in crash attraverso un'unità USB avviabile, per salvare tutti i propri file in sicurezza.

Il pacchetto, in sconto del 20% a 79,99 euro invece di 99,98 euro, contiene Recoverit e UBackit (entrambi licenza annuale), un utile software che permette di eseguire backup automatici di file, di partizioni, migrazione file e clonazione del disco per prevenire perdite o danneggiamenti. Il bundle è disponibile soltanto per sistemi Windows: per entrambi i programmi è disponibile una versione di prova gratuita dalla durata di 30 giorni.