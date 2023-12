Recupera i file persi con Stellar Data Recovery: 10 dollari di sconto

Perdere dati importanti causa virus, malfunzionamenti o danni al disco rigido può essere devastante. Esistono, fortunatamente, software in grado di aiutarci a recuperare fotografie, video e documenti velocemente e in modo economico: tra questi c’è Stellar Data Recovery, che puoi scaricare gratuitamente per una versione di prova oppure acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 10 dollari.

Recupera i dati eliminati in un solo clic

Stellar Data Recovery è progettato per recuperare documenti persi, file email, foto, video e molto altro ancora. Funziona su hard disk inaccessibili, dischi criptati con BitLocker e supporta file nei formati HEIC, CR3 e molti altri. La compatibilità con Windows 11, 10, 8 e 7 garantisce che il software sia all’avanguardia, pronto per risolvere i problemi di perdita di dati su diverse piattaforme.

Questo utile strumento, facile da usare, è versatile con le diverse piattaforme: non agisce infatti soltanto sui PC, ma anche con qualsiasi dispositivo di archiviazione esterno compatibile con Windows – vale a dire pen drive, hard disk, schede di memoria per fotocamere e telefoni cellulari, SD Card e molto altro. Basta collegare il dispositivo di archiviazione al PC ed eseguire la scansione con il software per recuperare facilmente i dati eliminati,

Come funziona Stellar Data Recovery? Il programma, come già detto, è piuttosto semplice e intuitivo:

Seleziona il tipo di dati da recuperare e clicca su “Avanti”

Scegli la posizione della cartella o il volume del disco da scansionare e clicca su “Scansione”

Seleziona i file dopo la scansione e clicca su “Recupera” per salvare i dati recuperati

Potrai, inoltre, scegliere di salvare la scansione in corso e riprenderla in qualsiasi momento. Stellar Data Recovery offre un modo sicuro ed efficiente per recuperare tutti i tuoi dati persi: scaricalo gratuitamente per eseguire una scansione di prova, oppure scegli uno dei diversi piani annuali che partono da soli 59,99 dollari grazie allo sconto di 10 dollari applicato in fase di acquisto.

