Recuperare i dati perduti con Stellar Data Recovery Professional for Mac

La perdita di dati rappresenta uno dei maggiori rischi per chi conserva informazioni lavorative e personali nel proprio dispositivo. Cancellazioni accidentali, formattazioni, virus, crash e altri incidenti possono risolversi in ore e ore di lavoro sprecate o nella rimozione di documenti, immagini, file audio e video spesso associati ad un valore che può essere sia economico che affettivo. Ecco perché se lavori su un computer Apple potrebbe esserti molto utile una soluzione come Stellar Data Recovery Professional for Mac. Si tratta infatti di un software professionale di recupero dati per Mac che permette di recuperare i file persi o cancellati da HDD, SSD, unità USB, partizioni compromesse e altri supporti di archiviazione. Scopriamone insieme le caratteristiche e il funzionamento.

Quando utilizzare Stellar Data Recovery Professional for Mac

Le cancellazioni involontarie sono una delle cause principali di perdita dei dati. In alcuni casi ci si accorge appena in tempo che dei file sono stati spostati per errore nel Cestino, in altri invece si procede senza troppa attenzione ad una rimozione definitiva o si svuota inavvertitamente il cestino. Stellar Data Recovery Professional for Mac è talmente efficace che permette di recuperare i dati anche in questo caso. Non devi fare altro che evitare la memorizzazione di nuovi dati e la sovrascrittura di quelli eliminati, procedere con una scansione del disco e passare al recupero dei file.

Un’altra causa di perdita dei dati può essere la formattazione. Dopo questa operazione i dati prima presenti in una partizione diventano introvabili e apparentemente irrecuperabili. Stellar Data Recovery Professional for Mac è però in grado di eseguire una scansione approfondita di partizioni APFS/HFS+ o volumi di archiviazione formattati, massimizzando l’efficacia del recupero dati su Mac. Ciò è possibile grazie ad una ricerca basata sulla firma dei file con cui individuare frammenti di dati persi e ricomporli fino a ricreare il contenuto originale. Tale tecnica funziona anche nel caso di partizioni perdute o corrotte.

Del resto la perdita di una partizione non è un incidente infrequente. Le partizioni sono una comoda soluzioni per archiviare dati ma possono essere eliminate, corrotte, ridimensionate impropriamente o subire altri incidenti che impediscono di accedere ai dati. Specializzato nel recupero dati per Mac, Stellar Data Recovery Professional for Mac scansiona profondamente le partizioni perdute, comprese le partizioni BootCamp, quindi recupera i dati e li riposiziona al sicuro rendendoli accessibili.

Se utilizzi un Mac, ad esempio un MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, ne riconosci sicuramente il valore in termini di funzionalità e prestazioni. Ma anche questi device possono andare in crash. Non a caso Stellar ha sviluppato il suo software di recupero dati Mac in modo tale da consentire il recupero dei dati anche da un terminale in crash o che non ne vuole sapere di avviarsi. Ciò grazie ad un collegamento che viene attivato senza la necessità di un dispositivo esterno di avvio.

Un solo software per recuperare tutti i file

Tra i maggiori vantaggi di Stellar Data Recovery Professional for Mac c’è sicuramente il fatto che con esso si possano recuperare dati da qualsiasi modello di Mac. Ma non basta: l’applicazione supporta le ultime versioni di macOS Ventura 13 e precedenti, è compatibile con i terminali dotati di processori M1, M2 e T2 e permette di operare su HDD, SSD, unità ibride Fusion Drive e schede SD di tutti i maggiori produttori di unità di memoria. Si possono inoltre recuperare dati via Thunderbolt 3 (USB-C) e altri supporti di memorizzazione USB così come da unità di archiviazione Mac dalla capacità superiore ai 18 TB.

Nessun problema neanche per i formati dei file: Stellar Data Recovery Professional for Mac è in grado di recuperare praticamente qualsiasi contenuto compresi i file di documenti eliminati delle applicazioni di MS Office come Word, PowerPoint ed Excel, i file delle applicazioni professionali come Logic Pro, InDesign, Final Cut Pro, iMovie e non solo, così come quelli delle applicazioni integrate in macOS come per esempio Foto, iMovie, GarageBand, Pages, TextEdit e Mail.

Questa soluzione supporta procedure di recupero personalizzate e quindi più rapide, in questo modo potrai scegliere i tipi di file che desideri recuperare e selezionare le unità di memorizzazione o le partizioni. Il software di recupero dati Mac di Stellar presenta un’interfaccia grafica unificata che si integra perfettamente con macOS. Potrai visualizzare l’anteprima di tutti i dati recuperabili in una pratica struttura ad albero e il selettore della modalità di scansione consente di passare facilmente dalla scansione rapida a quella profonda. Stellar Data Recovery Professional for Mac ti permette inoltre di salvare i risultati delle scansioni in un file da ricaricare in qualsiasi momento per riprendere il recupero dei dati.

Come recuperare i dati da Mac

Recuperare dati da Mac tramite il software Stellar è molto semplice. Una volta avviata l’applicazione non devi fare altro che selezionare i tipi di file che desideri recuperare per poi cliccare su “Successivo”.

Fatto questo il secondo passaggio prevede di selezionare l’unità di archiviazione in cui si sono persi i dati:

Infine, non resta che lanciare la scansione, visualizzare l’anteprima e passare al recupero dei file dall’unità di memorizzazione del Mac:

L’applicazione è in grado di generare l’immagine di un disco con settori danneggiati per semplificare e rendere più sicuro il recupero dei dati, in questo modo vengono scongiurate le perdite dovute a danni improvvisi. L’imaging del disco permette ad esempio di recuperare dati da unità soggette a guasti che non sopporterebbero una procedura di recupero diretta. Una volta creato il file immagine l’applicazione ne effettua la scansione per recuperare i dati.

Il software di recupero dati per Mac include inoltre Stellar Drive Monitor che tiene traccia della temperatura, delle prestazioni e dello stato di salute di un disco mostrando anche gli attributi SMART. L’utilità di monitoraggio presenta un modulo di scansione che individua e segnala i settori danneggiati, puoi quindi valutare la necessità di una clonazione tramite la funzione Clone Disk per eseguire il backup dei dati e il loro ripristino senza alcun rischio.

Edizioni e prezzi

È disponibile una versione gratuita di Stellar Data Recovery Professional for Mac con cui scansionare un disco e visualizzare l’anteprima dei file da recuperare. Per gli utilizzi più avanzati sono disponibili tre diverse edizioni. La prima, “Professional“, permette di recuperare dati da qualsiasi device Mac. “Premium” permette anche riparare foto e video ed è la prima al mondo ad offrire questa funzionalità. Technician Version, infine, fornisce una licenza per più utenti, consente di recuperare dati da partizioni Windows, supporta l’installazione su più sistemi e genera l’immagine di un disco per il recupero.

Conclusioni

Stellar Data Recovery Professional for Mac è un software specializzato nel recupero dati per Mac. Si tratta di una soluzione completa ed affidabile che permette di recuperare i dati perduti da qualsiasi computer Mac e da tutte le unità di memorizzazione supportate dai terminali Mac di Apple.