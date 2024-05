Apple: l'app Foto sfrutterà l'IA generativa

Il nuovo teaser sul sito Web di Apple potrebbe essere indicativo dei prossimi piani dell’azienda sul fronte software. In particolare, si vocifera che possa preannunciare l’arrivo di una nuova versione dell’app Foto che sfrutterà l’intelligenza artificiale generativa per fornire funzionalità di editing pari a quelle di soluzioni professionali avanzate come Photoshop.

Apple: nuova funzione “Clean Up” per l’app Foto

Andando più in dettaglio, il logo sul sito Apple che promuove l’evento “Let lose” che andrà in scena oggi è diventato improvvisamente interattivo, consentendo agli utenti di cancellarlo, in parte o per intero. Inizialmente si è ritenuto che questo potesse essere un indizio di una Apple Pencil migliorata, ma non sono da escludere riferimenti a una funzionalità di editing nell’app Foto che Apple prevede di lanciare entro la fine dell’anno.

Voci di corridoio suggerisco che attualmente il colosso di Cupertino sta testando internamente una funzionalità migliorata per la sua applicazione Foto integrata che utilizzerebbe l’intelligenza artificiale generativa per il fotoritocco. La funzionalità è denominata “Clean Up” nelle versioni pre-release di macOS 15 e si trova all’interno del menu di modifica di una nuova versione dell’applicazione Foto, unitamente alle opzioni esistenti per regolazioni, filtri e ritaglio.

La funzione pare sostituire lo strumento “Ritocco” disponibile sulle versioni attuali dell’app Foto, ma diversamente da quest’ultimo offrirebbe funzionalità di modifica migliorate e la possibilità di rimuovere oggetti più grandi all’interno di una foto.

Con “Clean Up”, infatti, gli utenti possono selezionare un’area di una foto tramite uno strumento pennello e rimuovere oggetti specifici da un’immagine. Pare sia altresì possibile regolare la dimensione del pennello per consentire una rimozione più semplice di oggetti più piccoli o più grandi.