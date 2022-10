Red Pro: la PROMO Vodafone in 5G a 14,99€

Red Pro è una delle tante tariffe dell’operatore rosso con il 5G incluso che offre anche l’esclusivo programma fedeltà Vodafone Club senza costi aggiuntivi. Tutto questo a meno di 15 euro mensili.

Red Pro: i dettagli della PROMO Vodafone

La promo offre ben 50 Giga in 5G su rete Vodafone fino a 2 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload con minuti ed SMS illimitati e verso tutti i gestori, minuti senza limiti verso utenze dell’Unione Europea e l’esclusivo Vodafone Club incluso che offre sconti su partner selezionati e 10 Giga aggiuntivi ogni mese. Il tutto a 14,99 euro mensili con addebito automatico ricorrente grazie a Smart Pay.

Il programma fedeltà è incluso gratuitamente per tutti i clienti che sottoscrivono l’offerta mediante rinnovo su conto corrente o carta di credito. In alternativa, per chi sceglie la promozione prepagata, il servizio è opzionale e prevede un costo di 3,99 euro ogni mese. Vodafone Club non ha alcun vincolo e può essere disattivato in qualsiasi momento.

L’offerta include anche dei servizi gratuiti molto utili come il Chiamami e Recall, la Segreteria Telefonica ed il 414 utile per verificare il credito residuo disponibile. In aggiunta a tutto ciò troviamo anche la navigazione in modalità hotspot gratis.

Tutti i Giga disponibili godono dell’esclusiva 5G Priority Access un meccanismo che ti permette di navigare sempre alla massima velocità disponibile. Inoltre, in caso di congestione della rete è prevista la priorità di navigazione sulla rete 4G.

Costi ed altro

Questa promozione esclusiva in 5G è attivabile ONLINE e prevede un contributo iniziale pari a 6,99 euro una tantum. L’offerta è priva di costi di spedizione. Questo significa che riceverete la SIM a casa senza pagare alcunché.

