Reddit: licenziamenti per il 5% dei dipendenti

L’ondata di licenziamenti che da qualche tempo a questa parte sta interessando più e più aziende legate al settore tecnologico – Meta, Google, Intel, solo per citarne alcune – ha investito anche Reddit. È stato infatti avviato un processo di licenziamento di 90 dipendenti, un taglio che riguarda quindi il 5% della forza lavoro complessiva, e il rallentamento di nuove assunzioni che dalle 300 previste sono destinate a ridursi a 100.

Reddit: licenziamenti per 90 dipendenti

La notizia è stata resa nota nelle scorse ore dal Wall Street Journal che ha visionato una mail interna in cui Steve Huffmann, il CEO di Reddit, spiega come per l’azienda sia in questo momento estremamente fondamentale andare a ridurre i costi al fine di poter raggiungere il punto di “break even” già a partire dal prossimo anno e ridare slancio all’attività praticamente nell’immediato.

Da tenere presente che buona parte delle entrate di Reddit derivano dalla pubblicità, ma recentemente sono state cercate pure altre vie per cercare di incrementare le entrate, come ad esempio l’accesso a pagamento alle API per alcune classi di sviluppatori.

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, Reddit è un’azienda che è stata fondata nel 2005 e l’anno successivo è stata venduta a Condé Nast Publications. Nel 2011 è divenuta filiale indipendente di Advance Publications e dopo aver ricevuto diversi finanziamenti piuttosto importanti, ha provveduto a presentare i documenti per la quotazione a Wall Street con una presunta valutazione pari a 15 miliardi di dollari, ma da quel momento in poi la situazione è rimasta in sospeso.