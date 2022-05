Redmi Note 11 Pro+ 5G, lo sconto che fa la differenza

Attenzione a questo Redmi Note 11 Pro+ 5G perché è uno smartphone che può stupire, soprattutto se accompagnato dal maggiore degli sconti attualmente disponibili sull’intera gamma Xiaomi. Il taglio del 16% sul prezzo disponibile in queste ore su Amazon, infatti, consente di risparmiare ben 70 euro sul modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Abbiamo provato questo smartphone in collaborazione con la redazione di Telefonino.net e fin da subito le sensazioni sono state oltremodo positive. Nonostante un display estremamente ampio (6,67 pollici) e qualitativo (AMOLED FHD con refresh da 120Hz), le performance sono sempre state all’altezza ed i consumi ben controllati. L’autonomia non solo è estremamente valida, ma la batteria da 4500 mAh è accompagnata anche da una super-ricarica da 120W che consente di avere il 100% nel giro di soli 15 minuti.

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Lo smartphone ha un prezzo da fascia media che si rivela però una definizione stringente: sono molti i “plus” che si fanno infatti notare in questo smartphone che in quel “Pro+” del nome ce la una evidente ambizione che va oltre la middle class. Dalla qualità delle foto Macro al sensore da 108MP, passando per le performance nel gaming e nella luminosità del display, senza dimenticare un comparto audio JBL che si fa decisamente “sentire”. Da non sottovalutare anche la presenza del jack per auricolari, elemento ormai perduto da troppi smartphone e invece presente in questo modello.

Se c’è un elemento migliorabile, questo è nella sporgenza del comparto fotografico: in assenza di una cover protettiva, questa caratteristica può mettere particolarmente a rischio gli obbiettivi fotografici in caso di urto accidentale. La semplice adozione della cover inclusa nella confezione è tuttavia sufficiente ad eliminare questo rischio, proteggendo inoltre i colori e l’eleganza della scocca metallica del device.

Tre i colori disponibili:

Il modello che abbiamo avuto in prova è il Forest Green e dopo aver visto l’effetto cangiante e opaco della livrea non abbiamo dubbi su quale sia la miglior combinazione cromatica da consigliare. Lo sconto disponibile ancora per pochi giorni (379,99 euro il prezzo finale) è la giusta occasione. Perché questa classe media non è la solita classe media: è un “Pro+” e si nota.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.