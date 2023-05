Redmi Watch 3 al polso è uno SPETTACOLO, ora in sconto

Display AMOLED e tecnologie di ultima generazione al suo interno. Quando si parla di smartwatch non si può non fare riferimento allo Xiaomi Redmi Watch 3 che di spaziale ha tanto. Perfetto sia per lui che per lei, controlla salute e sport senza lasciare la vita quotidiana isolata.

Xiaomi Redmi Watch 3: tutto quello che potresti volere da uno smartwatch

Disponibile sia in colorazione bianca che nera, lo Xiaomi Redmi Watch 3 non fa altro che esplodere di intelligenza. Lo so che ti può sembrare strana come affermazione, ma una volta che lo indossi capisci all’istante cosa voglio dirti.

Oltre a metterti davanti agli occhi un display AMOLED ampio e luminoso che personalizzi come ti pare, hai un mezzo per conoscere ciò che accade all’interno del tuo corpo con una sola occhiata. Salute come Frequenza cardiaca, andamento del sonno, monitoraggio della SpO2 sono solo alcune funzioni.

Non dimentichiamoci che integra al suo interno 121 modalità sportive per non perdertene una e che è impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità così te lo porti anche in vacanza quest’anno.

Altro aspetto fondamentale è la vita quotidiana: non lasci da parte né i social né le telefonate grazie alla tecnologia Bluetooth. Infine come non posso dirti che ha 12 giorni di autonomia?

Un gioiellino sotto tutti i punti di vista, ma questo te lo avevo già detto.

