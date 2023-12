Regalati COD Modern Warfare 3 per Natale con gli sconti Kinguin

Sono iniziati gli sconti Kinguin per Natale ed hai la grande possibilità di acquistare il nuovo e attesissimo COD Modern Warfare 3 a prezzi eccezionali. Gli sconti che stiamo per proporti sono validi per tutte le piattaforme quindi non devi far altro che scegliere la tua preferita.

Sconti COD Modern Warfare 3 su Kinguin

Cominciamo dunque dalle versioni PlayStation 4/PlayStation 5 che puoi acquistare a soli 66,99 euro. Il codice ti permette di accedere al gioco sia su PS4 che su PS5, perfetto nel caso tu non abbia ancora la console di ultima generazione ma intendi acquistarla a breve.

Passiamo allora a Xbox con un discorso molto simile e in offerta ad un prezzo ancora migliore a soli 59,98 euro. In questo caso il codice è valido per tutte le console della casa di Microsoft: Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Infine, chiudiamo con il PC il cui gioco è disponibile in offerta a soli 48,44 euro. In questo caso ti verrà fornito un account Steam per il quale potrai cambiare liberamente password e nome utente.

A questo punto non ti rimane che scegliere e farti il tuo regalo di Natale con uno dei giochi più attesi dell’anno, nuovo esponente della saga di sparatutto più giocata e amata al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.