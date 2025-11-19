Regali preziosi per un natale speciale su eBay: sconti fino al 50% su orologi e gioielli

Poche idee per i regali in vista delle feste? Anticipa le spese risparmiando grazie ai regali preziosi per un Natale speciale su eBay. Oggi puoi davvero risparmiare scegliendo il meglio e facendo un figurone. Scopri gli sconti fino al 50% su orologi e gioielli. Consegna gratuita e possibilità di tasso zero con PayPal o Klarna.

Collana + Bracciale Donna MICHAEL KORS a soli 105,29 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/167266044608?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Collana + Bracciale Donna MICHAEL KORS MKC1614SET Argento 925 Rosè Swarovski[/parse_image]

Bracciale Donna MICHAEL KORS a soli 59,94 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/135183375248?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Bracciale Donna MICHAEL KORS MKC1577AN710 Argento 925% Gold Dorato Swarovski[/parse_image]

Nautica NAI Orologio Uomo Al quarzo a soli 88,53 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/234560360987?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Nautica NAI17500G Orologio Uomo Al quarzo[/parse_image]

Nautica Crandon Park a soli 97,28 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/335087681839?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Nautica Crandon Park NAPCPS010 Orologio Uomo Al quarzo[/parse_image]

Orecchini donna Alviero Martini Prima Classe Love a soli 22,18 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/365173111292?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″] Orecchini donna Alviero Martini Prima Classe Love Lane RGAM068[/parse_image]

Timberland Orologio Uomo a soli 128,30 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/335088046117?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Timberland TDWGF9002403 Orologio Uomo Al quarzo[/parse_image]

Orologio SECTOR 270 Multifunzione Bracciale Acciaio Nero a soli 76,94 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/167354664820?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Orologio SECTOR 270 R3253578023 Multifunzione Bracciale Acciaio Nero[/parse_image]

Liu Jo Fashion Collana in acciaio laminato oro con pietre multicolore a soli 62,55 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/157344663085?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Liu Jo Fashion LJ2221 Collana in acciaio laminata oro con pietre multicolore[/parse_image]

Orologio Donna ALVIERO MARTINI 1a Classe a soli 98,32 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/145997346399?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Orologio Donna ALVIERO MARTINI 1a Classe MOORE CS.4318S/03 Pelle Marrone[/parse_image]

Bracciale Uomo TOMMY HILFIGER INTERWOVEN a soli 42,74euro con il codice sconto NOVEMBRE25!

[parse_image link=”https://www.ebay.it/itm/146384920042?mkevt=1&toolid=10001&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&siteid=101&campid=%7Bcampaign-id%7D&customid=booBLZTRKood&var=0″ program=”eBay” format_id=”131045″]Bracciale Uomo TOMMY HILFIGER INTERWOVEN BRAIDED 2790405 Pelle Bianco[/parse_image]

Bracciale Donna Hiriwa Perle Naturali Lettera a soli 29,92 euro con il codice sconto NOVEMBRE25!