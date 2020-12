Regalo last-minute: la soluzione è il buono Amazon

Quando anche l’ultimo dei Corrieri avrà detto che non può più fare consegne, e quando anche l’ultimo dei negozi avrà chiuso per la pausa natalizia e la “zona rossa” avrà avvolto l’Italia, le possibilità di riuscire ad acquistare e consegnare un ultimo pensiero di Natale saranno a quel punto azzerate. Tranne che su Amazon, dove un’ultima possibilità rimarrà fino all’ultimo secondo: il buono regalo Amazon.it digitale.

Il funzionamento è semplice: definisci la grafica, scegli l’importo, decidi se la consegna debba avvenire via mail o SMS e la sorpresa è confezionata. La pagina per iniziare è questa.

Buoni Amazon, il miglior regalo last-minute

Le scelte da compiere sono poche e semplici:

Tipologia

Classico (immagine), Animato (video) o personalizzato (foto o video propri). Per le prime due tipologie esistono soluzioni preconfezionate tra le quali poter scegliere. Dati del buono regalo

La cifra, in primis: si va su tagli da 20€, 25€, 30€, 40€, 50€, 75€ o altre cifre personalizzate; quindi si sceglie tra la consegna via mail o via SMS; infine si definiscono destinatario, messaggio di auguri e data della spedizione

L’idea è valida non solo per privati, ma anche per le aziende: il programma “Amazon Incentives” consente l’acquisto dei buoni affinché possano essere regalati ai dipendenti in qualità di incentivo o di “bonus” di fine anno, per premiare le migliori performance o per incentivare ad un 2021 più arrembante. Il grande quantitativo di merce disponibile su Amazon rende i buoni particolarmente apprezzati, proprio perché spendibili esattamente ove utile e gradito.

Per spendere il regalo sarà sufficiente seguire le istruzioni, caricando il credito sul proprio account e potendo quindi approfittare della cifra ricevuta quando e come si preferisce.