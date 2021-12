Un regalo di Natale che può proteggere la tua privacy

Molto spesso si cerca invano il regalo perfetto da fare ad un amico o un parente, senza mai pensare a qualcosa di decisamente più particolare, ma che allo stesso tempo possa effettivamente rivelarsi utili in tantissime occasioni: una VPN per la privacy online ad esempio. Potrebbe sembrare banale, ma soprattutto per chi naviga spesso (anche per lavoro) o guarda tanti film e serie TV sui servizi di streaming, potrebbe rivelarsi uno strumento molto valido e quasi indispensabile. Per questo motivo, Private Internet Access ha deciso di scontare la sua VPN dell'83%, offrendo così l'abbonamento triennale a soli 1,79 euro al mese dopo tre mesi gratuiti.

I due regali di Natale inclusi in una VPN: privacy e streaming

Quando si regala una VPN, non si regala soltanto maggiore sicurezza in termini di privacy durante la navigazione, ma anche infinite possibilità per quanto riguarda la visione di contenuti multimediali derivanti dai servizi di streaming più popolari.

Su Netflix italiano ad esempio (quello che noi tutti utilizziamo quotidianamente), non sono presenti tutti i contenuti del Netflix tedesco, inglese o americano. Questo perché, come sicuramente saprete, i diritti cinematografici vengono spesso gestiti in maniera diversa in base al Paese. Perciò, potrebbe capitare di voler guardare un film o una serie non disponibile in Italia ma altrove. Cambiando server di connessione tramite una VPN, ciò risulterà immediato e semplicissimo. Basterà infatti accedere al sito (o all'app) di Netflix (o Prime Video, Disney+ e altri) utilizzando il server preferito e automaticamente si accederà con le stesse credenziali alla piattaforma straniera.

Inoltre, proprio utilizzando questa strada, si utilizzeranno dei server molto più sicuri, protetti e che non ricondurranno in alcun modo al dispositivo dal quale si è connessi. In questo modo, la privacy risulterà protetta sotto ogni punto di vista.

Con il suo sconto dell'83% per un periodo di tempo limitato, Private Internet Access offre a chiunque la possibilità di entrare nel mondo delle VPN. Tale piattaforma risulta infatti compatibile sia con i dispositivi desktop che mobile, che essi siano Android, iOS, Windows, Linux o macOS. In più, sarà anche incluso il blocco degli annunci pubblicitari per evitare che i tracker traccino le proprie abitudini e preferenze.