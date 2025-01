Rendi i tuoi file inaccessibili con pCloud Encryption

La sicurezza è un valore sempre più importante, anche e soprattutto in ambito digitale. Il web e i vari servizi online offrono una grande quantità di vantaggi, ma non mancano i rischi e i pericoli contro cui difendersi. Soprattutto per quel che riguarda i file personali (foto, documenti, video, cartelle, file di lavoro, eccetera) è indispensabile proteggerli in maniera tale che nessuno possa riuscire a violarli. Il rischio che possano essere diffusi o che si possa essere ricattatati non è teorico, ma una possibilità concreta contro cui mettersi al riparo. Uno strumento efficace in questo senso è pCloud Encryption: acquistalo con lo sconto del 34%.

Come pCloud Encryption rende i file inaccessibili

pCloud Encryption è lo strumento con il quale ottenere la crittografia cloud di primo livello per la protezione dei tuoi dati personali. È in promozione sia con il piano annuale che con l’accesso a vita. pCloud Encryption annuale ha un costo di 49,99€ per un risparmio del 17% rispetto ai 59,88€ del costo originario. L’accesso a vita, invece, ha un costo di 150€ con un risparmio del 34% rispetto ai 229€ del prezzo di listino.

Con pCloud Encryption si ha una protezione dei dati completa e di primo livello in quanto i file vengono crittografati direttamente sul dispositivo dell’utente prima di essere caricati nello spazio in cloud. La crittografia utilizza uno standard avanzato (AES a 256 bit) così che ciascun file sia protetto dagli accessi non autorizzati. L’accesso, infatti, è possibile solo per l’utente che possiede la chiave di crittografia, tanto che nemmeno la stessa pCloud potrebbe accedere a quei file.

L’accesso ai file è possibile da qualsiasi dispositivo sia desktop (Window, macOS, Linux) che mobile (Android e iOS) e browser web, senza alcuna limitazione sulla tipologia, la quantità o la dimensione dei file. Con pCloud Encryption, proteggi i tuoi dati con una crittografia avanzata e accessibile ovunque. Approfitta ora dello sconto esclusivo del 34% e metti al sicuro ciò che conta davvero!