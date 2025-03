Rendi smart le tue TV con Xiaomi TV Stick, ora con il 28% di sconto

Hai una televisione perfettamente funzionante che però non ti consente di guardare serie TV, eventi in streaming o di navigare su internet o accedere alle varie app? La soluzione non è necessariamente quella di sostituire il televisore e puoi risolvere il problema spendendo solamente 42,99€. Ti basta, infatti, acquistare Xiaomi TV Stick (ora in promozione con il 28% di sconto) e collegarlo a qualsiasi TV per renderla smart e accedere a Netflix, DAZN, YouTube, Disney+, Prime Video, Spotify e tutte le app che vuoi.

3 ragioni per scegliere Xiaomi TV Stick

Trasforma qualsiasi TV in una smart TV con accesso a tutte le principali piattaforme di streaming Telecomando con controllo vocale integrato Funzionalità Chromecast integrata per trasmettere contenuti direttamente da smartphone, tablet o computer

Cosa puoi fare con Xiaomi TV Stick

Il funzionamento di Xiaomi TV Stick è molto semplice e proprio per questo straordinario. Invece di sostituire la tua vecchia TV puoi renderla smart collegandoci questo piccolo dispositivo. Lo Xiaomi TV Stick, infatti, è un dispositivo di soli 30 grammi che puoi collegare alla tua TV e scaricare app dal Google Play Store, guardare film, serie TV ed eventi sportivi o ascoltare la musica in streaming.

L’aspetto interessante di Xiaomi TV Stick è che ti consente di avere Android TV su qualsiasi televisore, anche quello della casa al mare o del campeggio o di un albergo che in camera non ha una Smart TV. Così, sia quando sei a casa o viaggi (per lavoro o in vacanza), ti basta collegare Xiaomi TV Stick e hai la tua Smart TV a portata di telecomando.

Non hai bisogno di particolari configurazioni e incluso nella confezione hai anche il telecomando Bluetooth con il supporto all’assistente vocale di Google così da comandare la televisione utilizzando la voce. E se non bastasse Xiaomi TV Stick supporta anche l’audio multicanale DTS e Dolby HD per un’esperienza audio fluida e coinvolgente. Inoltre collegando il TV Stick di Xiaomi puoi trasmettere video e contenuti multimediali dal tuo smartphone, tablet o PC alla TV (con risoluzione 1080p) così da riprodurre reel, video di WhatsApp o documenti e visualizzarli su uno schermo più grande.

Ideale per chi…

Possiede una TV non smart e vuole accedere alle piattaforme di streaming senza acquistare un nuovo televisore

Cerca una soluzione economica ma completa per migliorare l’esperienza di intrattenimento domestico

Viaggia spesso e desidera portare con sé i propri contenuti preferiti anche in hotel o case vacanze

Xiaomi TV Stick è un dispositivo molto comodo e utile che ti permette di trasformare ogni televisore (come quella della casa dove vivi in affitto o quella dei tuoi genitori) in una Smart TV. Evita gli sprechi o di dover spendere cifre importanti e approfitta del 28% di sconto per acquistare Xiaomi TV Stick.