Rendi smart ogni dispositivo di casa con il kit da 4 prese Wi-Fi al minimo storico

La scorsa settimana ti abbiamo suggerito un kit da 2 prese intelligenti Meross ad un ottimo prezzo su Amazon. Tuttavia, oggi con la promozione sul kit da ben 4 prese intelligenti Smart Plug di Meross, il portale di Bezos si è decisamente superato, proponendolo al prezzo più basso mai registrato. Si tratta però di un’offerta a tempo su una quantità limitata di prodotti.

Kit da 4 prese intelligenti Smart Plug Meross: caratteristiche tecniche

Nella sostanza si tratta di un accessorio decisamente semplice: una presa schuko da inserire in una qualsiasi presa a muro di casa. Queste permettono di rendere “smart” praticamente qualsiasi apparecchio elettrico, dai piccoli ai grandi elettrodomestici. Una volta collegate in corrente, non dovrai far altro che scaricare l’applicazione ed associare le prese al tuo smartphone o tablet. Attraverso l’app, inoltre, è possibile indicare il dispositivo collegato ad ogni singola presa, e la stanza in cui è collocato. In questo modo sarà possibile gestire l’apparecchio da remoto, anche quando siamo fuori casa. Utile, ad esempio, quando dopo essere usciti ci ricordiamo di aver lasciato in corrente un dispositivo.

Tra le feature più interessanti c’è senza dubbio la compatibilità con Alexa e Google Assistant. È possibile, infatti, gestire le prese direttamente con la propria voce attraverso i dispositivi Amazon e Google. Un’ottima soluzione per semplificare la nostra vita o quella delle persone che ci circondano. Rappresentano un ottimo regalo per gli anziani che potrebbero, in questo modo, ricevere aiuto dai propri cari direttamente da remoto. Meross non ha trascurato, infatti, la sicurezza delle proprie prese, all’interno delle quali è presente un circuito di protezione dalle sovratensioni. La scocca, inoltre, è realizzata completamente in ABS ignifugo che aggiunge una protezione in più in caso di incendio. Insomma, un prodotto estremamente semplice, utile e comodo per la vita quotidiana, oggi proposto ad un prezzo mai visto prima.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, che si somma allo sconto del 41% preapplicato, le prese sono acquistabili su Amazon per soli 20,40 euro. Semplicemente un affare.