Reolink E1 con funzione Pan & Tilt a soli 33€

Reolink è un marchio rinomato per i suoi dispositivi di videosorveglianza e oggi, su Amazon, propone uno dei suoi device di punta a un prezzo mai visto: la piccola videocamera di sorveglianza Reolink E1 è in vendita a soli 33,99 euro grazie a un coupon sconto del 15% da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello.

Reolink E1: videosorveglianza da interni a basso costo

Queste videocamera da interni ha la possibilità di ruotare di 355° in orizzontale e 50° in verticale per catturare momenti memorabili in una straordinaria vividezza o per scansionare le stanze per una migliore sorveglianza interna. L’ingombro ridotto e il peso ridotto consentono di montare facilmente la telecamera di sicurezza per interno sulle pareti, in modo da poter vedere ogni angolo con la funzione Pan & Tilt.

Con una risoluzione pari a 2304 x 1296 (3MP), questa videosorveglianza consente di visualizzare immagini nitide e super chiare in streaming video live. È, inoltre, dotata di 8 LED IR che supportano la visione notturna fino a 12 metri. È possibile comunicare a distanza in modo chiaro con anziani, bambini, e animali domestici tramite l’audio a due vie usando l’app e il client Reolink gratuiti.

Sono supportate la registrazione di movimento, la registrazione 24/7 o la registrazione programmata. Tutto questo al prezzo esclusivo di 33,99 euro, solo su Amazon!