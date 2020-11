Repeater ed access point a soli 11 euro su Amazon

Avere una connessione che eviti un groviglio di cavi in giro fa sicuramente comodo. Meno comodo è invece avere delle zone morte, in cui il Wi-Fi non arriva. Un problema che affligge soprattutto i modem più economici (tra i quali molti di quelli forniti dagli operatori) è la copertura della rete wireless. Per questa ragione oggi vi proponiamo il ripetitore SOOTEWAY che permette di estendere la copertura, con una spesa piuttosto contenuta.

Accessori: ripetitore Wi-Fi ed access point a soli 11 euro su Amazon

Il ripetitore di segnale è uno strumento piuttosto semplice da utilizzare, soprattutto in questo caso. Sarà sufficiente collegarlo ad una presa di corrente. Il dispositivo infatti è plug and play, non sarà necessaria alcuna configurazione. In questo modo riusciremo a coprire un’area maggiore che si somma a quella coperta con il modem principale. In questo caso l’unica banda disponibile è solo la 2,4GHz, che tuttavia raggiunge la velocità di ben 300Mbps.

Grazie alla porta LAN inoltre, il ripetitore può essere collegato al modem principale tramite cavo ethernet. Così facendo possiamo utilizzarlo come punto d’accesso, creando una nuova rete Wi-Fi gestita separatamente da quella principale. Una funzionalità molto comoda se vogliamo generare una rete personale inaccessibile da altri dispositivi. Grazie ad un’offerta a tempo su Amazon, il ripetitore di SOOTEWAY è acquistabile a soli 11,24 euro con uno sconto del 25% sul prezzo di listino.