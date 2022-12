Restano pochi giorni per avere 50 ordini gratis con Fineco: ecco come

Mancano ormai pochi giorni per avere 50 ordini gratis con Fineco. Per chi non lo sapesse, la banca multicanale offre la possibilità di fare trading su azioni, ETF, fondi, obbligazioni, futures, opzioni, CFD e Forex.

Quindi, chi vuole acquistare in prima persona, ad esempio, in ETF (Exchange Traded Funds) azionari o obbligazionari e ottenere 50 ordini gratis non deve far altro che entrare in questa pagina e:

aprire un conto bancario o d’investimento separato tramite il quale effettuare le operazioni;

separato tramite il quale effettuare le operazioni; depositare denaro;

ottenere gli ordini gratuiti ;

; scegliere l’ETF in base agli obiettivi finanziari e temporali;

acquistare l’ETF scelto.

Può anche attivare il piano ETF Replay oppure usare Fineco PLUS, il quale è un servizio con cui si azzerano le commissioni e a cui si ha accesso consultando prima un consulente Fineco.

Apri conto Fineco ORA

Pochi giorni e la promo scade

Come detto in precedenza, mancano davvero pochi giorni alla scadenza della promozione. Quindi, chi vuole investire in azioni, ETF o CFD, deve aprire il conto QUI.

Al di là dei 50 ordini gratuiti, investire con Fineco conviene per tanti altri motivi. Si può accedere a 26 borse mondiali da un unico conto multivaluta e investire su più di 20.000 strumenti finanziari a condizioni trasparenti.

Le piattaforme disponibili per gestire gli investimenti sono tre, con cui cambiare 20 e più valute a zero commissioni e col solo spread.

Con Fineco è possibile risparmiare sui costi. In più, la banca gestirà per conto del cliente tutta la fiscalità inerente ai suoi investimenti in regime amministrato.

Per iniziare a investire, non è previsto un importo minimo, non ci sono costi di trasferimento, di custodia e di inattività.

Il cliente Fineco potrà investire sulle azioni delle più importanti società italiane ed estere con effetto leva pari a 50 volte, sia short che long. La leva sui futures arriva fino a 100 volte.

In questa pagina si possono leggere tutti gli altri vantaggi e aprire subito il conto per sfruttare i 50 ordini gratis.

Apri conto Fineco ORA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.