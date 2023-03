Reti mesh in sconto: l'occasione nascosta delle offerte Amazon

Non fa ufficialmente capo sulla vetrina degli sconti, ma nei fatti è una grande opportunità per scegliere e sviluppare la propria rete mesh casalinga o d’ufficio. Amazon, infatti, conta oggi una lunga serie di sconti sui router per reti Wifi in grado di supportare la copertura e l’utilizzo di più unità di ripetizione del segnale.

Reti mesh in offerta

I dispositivi per reti mesh sono venduti solitamente in bundle da due o tre unità poiché è proprio dall’unione di più ripetitori che è possibile sviluppare il massimo vantaggio possibile: ogni unità potrà coprire una zona specifica della casa e fungere da ripetitore di segnale, offrendo così una copertura più ampia ed un segnale sempre ottimale tra i dispositivi connessi.

Tra i bundle disponibili in offerta speciale in queste ore si segnalano in particolare:

Disponibili anche bundle ad alto valore aggiunto, che gravitano su prezzi superiori e che godono in queste ore di medesimo trattamento in sconto:

Netgear Orbi Mesh (bundle da 3) a 949,99 euro (da 1099,99 euro)

Netgear Orbi Mesh (bundle da 4) a 1329,99 euro (da 1549,99 euro)

Segnale costante e continuo, arrivando in ogni angolo della casa per servire al meglio il mondo IoT e tutti i dispositivi mobile che ci si porta appresso durante la giornata: una rete mesh rende l’abitazione realmente connessa e può servire ogni piano al meglio, migliorando fortemente l’esperienza della connettività per regalare ai dispositivi tutti i bit di cui hanno bisogno per la navigazione, le videochiamate, il gaming, gli streaming e qualsiasi altro utilizzo vi si voglia fare.

Se casa tua necessita di una svolta sotto questo fronte, oggi è l’occasione giusta: gli sconti sono serviti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.