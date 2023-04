Revolut: arrivano i conti cointestati

Revolut ha rilasciato la nuova versione 9.0 dell’app che introduce la possibilità di aprire dei conti cointestati.

L’aggiornamento 9.0 UX è disponibile sia per iOS che per Android e offre a tutti i clienti possibilità di creare un account aggiuntivo all’interno dell’app Revolut. Per aprire un conto cointestato con Revolut non sarà necessario rispettare requisiti particolari, nemmeno condividere la residenza. Dunque questo nuovo servizio sarà a disposizione di tutti: partner, amici o coinquilini.

Tra le nuove funzionalità introdotte con la nuova versione troviamo anche le chat di gruppo. Tutti i messaggi di chat dispongono di crittografia end-to-end. La possibilità di chattare è anche disattivabile direttamente dalla sezione Privacy e sicurezza dell’app.

La nuova interfaccia utente introduce miglioramenti grafici agli elementi dell’app e alle animazioni, anche in base ai feedback raccolti dagli utenti stessi, e con Scorciatoie, della schermata Home, è possibile personalizzare l’app con nuovi widget.

Revolut

Revolut è una piattaforma finanziaria globale, nata per permettere a tutti di gestire le proprie finanze – dalle spese quotidiane alla pianificazione del futuro con risparmi e investimenti- tramite il proprio smartphone, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

L’app permette di detenere e inviare denaro in oltre 30 valute e offre diverse funzionalità per la gestione del denaro, come analisi settimanali delle spese e statistiche intelligenti, e consente di impostare budget di spesa e creare dei salvadanai digitali.

Al conto Revolut è anche associata una carta di pagamento (fisica o virtuale) che si può gestire direttamente dall’app e con la quale è possibile effettuare acquisti in tutto il mondo.

Revolut è disponibile in versione Standard (gratis), Plus (2,99 € al mese) Premium (7,99 € al mese) e (Metal 13,99 € al mese).

Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.