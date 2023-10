Revolut Business: il conto pensato per la gestione aziendale

Revolut Business è un’offerta pensata per le aziende, che include diversi piani di conti correnti con numerosi vantaggi e funzionalità mirati ad agevolare la gestione delle finanze, la fatturazione e molto altro.

I piani includono offerte totalmente gratuite e a canone mensile. Scegliete voi quella che asseconda di più le vostre esigenze per sfruttare al massimo tutte le opzioni di cui è dotata.

Revolut Business: il conto corrente su misura per le aziende

Revolut Business è disponibile in un totale di 4 piani, tra cui Free, Grow, Scale ed Enterprise. Il piano base, vale a dire il primo, è totalmente gratuito e offre un conto abbinato a un massimo di 3 carte aziendali e fino a 200 carte virtuali per dipendente. A ciò si aggiunge la possibilità di emettere fino a 5 bonifici locali senza commissioni, oltrepassata la soglia, verrà applicata una tariffa di 0,20€. Rende inoltre possibile spendere in 150 valute differenti, detenere e convertire più di 25 valute, inviare gratuitamente denaro ad altri correntisti Revolut, IBAN per i bonifici internazionali e gestire i pagamenti ricorrenti.

Ma cosa hanno in più le offerte con canone mensile? Grow, Scale ed Enterprise offrono innanzitutto Carte Metal gratuite, oltre a consentire un numero superiore di bonifici locali senza commissioni, ma anche internazionali. È inoltre possibile effettuare pagamenti in blocco, oltre a gestire i pagamenti per i propri dipendenti, avere statistiche sulle finanze, integrazioni API business, un integrazione maggiore con la propria azienda tramite app e tanto altro. Il piano Enterprise ha anche una gestione dedicata per il conto.

A prescindere dal piano, l’assistenza sarà tuttavia sempre disponibile per ogni evenienza 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. La richiesta d’apertura avviene interamente online, scegliete il piano che fa più per voi, quindi fornite i documenti richiesti dalla procedura per avere il conto già attivo e ricevere la carta direttamente a casa.

