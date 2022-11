Revolut Chat: i messaggi nella Super App

A pochi giorni di distanza dal lancio dell’offerta Pro dedicata ai professionisti, ecco arrivare un’ennesima novità per la Super App finanziaria: Revolut Chat. Come si può intuire già dal nome, si tratta di una funzionalità dedicata alla messaggistica. È utile per comunicare in tempo reale con gli altri clienti, scambiando anche GIF e adesivi, anche mentre scambiano denaro.

La Super App con i messaggi: ecco Revolut Chat

L’introduzione della caratteristica ha un obiettivo ben preciso: andare incontro ai 6 italiani su 10 (secondo una ricerca condotta da Dynata) che hanno difficoltà a discutere di denaro. Tutti i messaggi scambiati sono protetti dalla crittografia end-to-end in modo da garantire il più elevato livello di tutela della privacy possibile. Queste le parole di Nikolay Storonsky, CEO di Revolut.

Siamo lieti di portare la messaggistica istantanea ai nostri clienti, avvicinandoci di un ulteriore passo verso il concetto di Super App finanziaria globale. Abbiamo ascoltato i nostri clienti che hanno affermato di voler discutere e chiarire i dettagli di pagamento all’interno dell’app, invece di dover passare da Revolut a diverse app di messaggistica per inviare o ricevere fondi.

Per l’accesso alla funzione non bisogna far altro che aprire la sezione Pagamenti nell’app. La finestra della chat si aprirà subito dopo aver toccato uno dei contatti. Va ricordato che gli scambi sono consentiti solo tra utenti con account nel Regno Unito o nello Spazio Economico Europeo e che sono reciprocamente a conoscenza dei rispettivi numeri di telefono o hanno una cronologia di pagamenti.

Il requisito necessario per accedere alla nuova caratteristica è l’aggiornamento alla versione 8.72 (o successiva) dell’applicazione per Android o iOS. Prosegue Storonsky.

La nuova funzione di chat supporta i nostri clienti con i loro trasferimenti di denaro rapidi e a basso costo utilizzando Revolut. Vogliamo dare ai nostri clienti un maggiore controllo sul loro benessere finanziario attraverso l’uso della nostra tecnologia, offrendo un servizio che soddisfi tutte le loro esigenze finanziarie in un unico posto.

