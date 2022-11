Revolut Pro in Italia: gratis per i professionisti

Revolut Pro arriva oggi in Italia. Si tratta di un account gratuito per liberi professionisti, freelance e lavoratori autonomi. In breve, è un conto bancario aziendale a costo zero, accessibile direttamente dall’app retail del servizio, con tutto ciò che server per la gestione delle entrate, dei pagamenti e delle spese. Crearlo è molto semplice: bastano meno di due minuti.

Cosa offre Revolut Pro, da oggi in Italia

È inclusa nell’offerta una carta di debito con l’1% di cashback sulle transazioni effettuate e consente l’accettazione di pagamenti multivaluta utilizzando codici QR, link di pagamento e modelli di fattura, ma anche attraverso le piattaforme Google Pay e Apple Pay.

Revolut Pro permette inoltre di inviare bonifici in modo rapido e sicuro, così come i versamenti istantanei indirizzati a banche esterne. Questo il commento di Maria Marti Garcia (Product Owner).

L’aumento esplosivo di gig worker, artisti, blogger e simili, insieme a professioni autonome più tradizionali, tra cui insegnanti privati, fornitori di servizi e altro, ha generato ulteriore domanda da parte di coloro che lavorano sui propri progetti, di gestire entrate e spese.

L’Italia è uno dei dieci paesi europei scelti per il lancio del nuovo conto Pro, dal team della super-app finanziaria che già conta oltre 20 milioni di clienti attivi a livello globale.

Si amplia così ulteriormente l’offerta riservata da Revolut agli imprenditori, con la volontà di garantire loro un maggiore e migliore controllo sulle finanze. Chi ha esigenze più avanzate può invece puntare su Revolut Business, con gestione del team, bulk payments, integrazioni API e connessioni con app aziendali e di contabilità.

