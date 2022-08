Revolut e criptovalute: dentro 22 nuovi token

Con l’introduzione di ben 22 nuovi token, il numero complessivo delle criptovalute supportate da Revolut supera ora quota 80. È l’ennesima testimonianza di come la super app finanziaria continui a puntare sull’ambito degli asset digitali, sempre più popolati sia tra gli investitori più esperti sia tra chi approccia per la prima volta il trading.

Criptovalute sempre più centrali per Revolut

Ecco l’elenco completo delle new entry, accessibili dal Regno Unito e da tutti i paesi europei: APE, REQ, ETC, CLV, FORTH, AVAX, SAND, GALA, AXS, JASMY, ENS, DASH, FLOW, IMX, CRO, IDEX, REN, SPELL, PERP, BICO, COTI e MLN.

Come avranno notato i più attenti, c’è anche il token APE legato al metaverso di Bored Ape Yacht Club, nome tra i più noti dell’ambito NFT. Questo il commento di Emil Urmanshin, General Manager di Revolut per i progetti inerenti alle criptovalute.

È un altro grande anno per le criptovalute, abbiamo deciso di dare un ulteriore impulso alla nostra offerta, consentendo alle persone di assumere un maggiore controllo delle proprie finanze e offrendo loro un accesso sicuro a nuovi strumenti e servizi costruiti nel mondo crypto.

Sono già 20 milioni in tutto il mondo i clienti che hanno scelto di aprire un conto gratis su Revolut. Per quanto riguarda le criptovalute, l’app consente di impostare un ordine Stop o Limit in modo da non dover controllare di continuo l’andamento degli asset. Un’altra funzionalità integrata è quella che permette di utilizzare la funzione di acquisto ricorrente per ridurre la volatilità. Non c’è alcuna soglia minima per l’investimento: si parte da 1 euro. Chiudidiamo con un estratto dal comunicato stampa ricevuto in redazione.

In Italia c’è un crescente interesse per le criptovalute: il numero di clienti che ha acquistato criptovalute su Revolut nel mese di luglio di quest’anno è cresciuto del +20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I cinque token più popolari che gli italiani hanno detenuto nei loro wallet a luglio sono Bitcoin (BTC, 36%), Ethereum (ETH, 27%), Ripple (XRP, 5%), Cardano (ADA, 4%) e Solana (SOL, 3% ).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.