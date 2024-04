Revolut: invia e ricevi denaro in oltre 70 valute

Revolut emerge come una soluzione innovativa per la gestione del denaro, con la sua offerta di servizi finanziari agili, sicuri e su misura per le esigenze globali degli utenti moderni.

Questa piattaforma offre una serie di strumenti innovativi, oltre alla possibilità di inviare denaro in più di 160 paesi e in oltre 70 valute.

Personalizzazione e flessibilità

Revolut si distingue per le sue funzionalità che permettono di personalizzare l’esperienza bancaria. Gli utenti possono creare ‘Pocket’ personalizzati per gestire obiettivi finanziari specifici e usufruire di funzionalità come l’arrotondamento degli spiccioli, che permette di risparmiare senza quasi accorgersene. Inoltre, Revolut offre opzioni flessibili per le spese quotidiane, consentendo di ottenere un cashback sugli acquisti e di pagare in diverse valute senza costi nascosti, il che è particolarmente vantaggioso per chi viaggia frequentemente.

Invia e ricevi denaro in modo semplice

Revolut offre varie modalità di trasferimento di denaro che includono bonifici bancari e la possibilità di trasferire fondi utilizzando il numero di conto del beneficiario. Sono disponibili anche pagamenti P2P che facilitano l’invio di denaro ai contatti su Revolut, ottimizzando la condivisione di spese tra amici. Queste opzioni rendono Revolut un servizio versatile per gestire diverse necessità di pagamento.

Sicurezza e affidabilità

La sicurezza è una priorità per Revolut, che si avvale di un team dedicato alla prevenzione delle frodi operativo 24 ore su 24. Inoltre, le funzioni avanzate di sicurezza, come l’autenticazione a due fattori, assicurano che i fondi e i dati degli utenti siano protetti costantemente.

Piani tariffari per ogni necessità

Revolut offre diversi piani tariffari, dal piano Standard gratuito ai più esclusivi Ultra e Metal, che includono numerosi vantaggi come limiti superiori di prelievo, cashback incrementati, accesso a lounge aeroportuali e assicurazioni di viaggio. Ogni piano è progettato per adattarsi alle diverse esigenze e stili di vita degli utenti, permettendo loro di scegliere ciò che corrisponde meglio alle loro necessità finanziarie.

Per conoscere l’offerta completa di Revolut clicca qui.