Revolut Premium: tanti vantaggi che provi gratis per 3 mesi

Revolut Premium è il piano che offre vantaggi esclusivi ai titolari, in promozione gratuita per 3 mesi: sottoscrivi ora il conto corrente e prova senza alcun costo la possibilità di inviare denaro a chiunque, verso numerose destinazioni mondiali, con un solo tocco o clic, oltre a poter essere coperto da assicurazioni, avere sconti per viaggi e per le offerte e molto altro!

Revolut Premium: cosa offre

Con Revolut Premium puoi avere una carta di debito internazionale MasterCard, personalizzabile per quanto riguarda il colore, con cui spendi e prelievi ovunque. Hai la possibilità di inviare denaro ad altre persone in maniera davvero rapida: basta un solo tocco e puoi dividere le spese o pagare un’altra persona verso oltre 160 paesi. Ottieni sconti esclusivi suoi tuoi acquisiti tramite una sezione apposita dedicata alle offerte.

Se viaggi spesso potrai beneficiare di assicurazioni che ti coprono sul ritardo dei voli, sulle spese mediche all’estero e sulla perdita del bagaglio, oltre che un cashback del 10% sulla prenotazione di hotel in qualsiasi destinazione.

Revolut Premium ti permette anche di spendere con una valuta locale estera, quando ti trovi fuori, a un tasso di cambio conveniente, oltre che poter attendere il tuo volo con tutte le comodità del caso in aeroporto, grazie a un accesso incluso per le aree comfort.

Vuoi provarlo gratuitamente? È semplice! Ti basta inserire il numero di telefono nella pagina ufficiale, nel campo che trovi in primo piano, per ricevere un SMS con un link da cui poter scaricare l’applicazione. Installala sul tuo smartphone Android o iOS, quindi effettua la registrazione e, non appena compare la richiesta per ottenere la prova gratuita per l’account Premium, accettala per iniziarla.

Revolut Premium si rinnoverà in automatico al termine, con un canone mensile che passa a 9,99€. Puoi interrompere il rinnovo della prova prima che finisca, in modo da rimanere con il piano Standard, che invece è totalmente gratuito.