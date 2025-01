Rhino Linux 2025.1: la distro basata su Ubuntu si aggiorna

Rhino Linux 2025.1 è l’ultima versione rilasciata di una distribuzione basata su Ubuntu, che fa uso del gestore pacchetti Pacstall e dell’ambiente desktop Xfce. Si tratta di una distribuzione di tipo rolling release, ovvero un sistema che viene costantemente aggiornato attraverso i pacchetti, il che rende superflui i rilasci di aggiornamenti importanti. Nell’ultima versione, vengono introdotte novità come gli spazi di lavoro dinamici e la nuova applicazione Hello Rhino.

Rhino Linux 2025.1 introduce gli spazi di lavoro dinamici e una nuova app

Rhino Linux 2025.1 si basa sul kernel Linux 6.12 LTS, introducendo tra le novità principali la nuova applicazione Hello Rhino. Quest’ultima è stata scritta in Rust ed è realizzata utilizzando IcedTK, permettendo di offrire collegamenti rapidi alle risorse comunitarie della distribuzione, come il sito web ufficiale, il server dedicato Discord e la documentazione apposita. Questa si avvia dopo il completamento dell’installazione del sistema operativo, in modo da offrire agli utenti dei passaggi chiari per cominciare a usare la distribuzione.

Oltre a ciò, un’altra novità importante è rappresentata dagli spazi di lavoro dinamici, aggiunti a Unicorn Desktop, ovvero una versione personalizzata dagli stessi sviluppatori della distribuzione del noto Xfce, nonché progettata per offrire un’esperienza utente moderna e adattabile. In questa versione, Unicorn è basato sul più recente Xfce 4.20, uscito giusto qualche settimana fa.

Nelle versioni precedenti gli utenti dovevano gestire manualmente un definito numero di spazi di lavoro, mentre su Rhino Linux 2025.1 Unicorn permette ora di crearne automaticamente uno nuovo ogni volta che quelli esistenti sono occupati, rimuovendo quelli vuoti una volta che sono state chiuse tutte le applicazioni aperte all’interno, in modo da offrire un sistema di multitasking più snello e flessibile.

I miglioramenti estetici continuano con un nuovo tema GRUB, il quale offre da subito un aspetto più moderno e coerente con l’esperienza utente del sistema, oltre a offrire una grafica accattivante. Chi vuole sperimentare facilmente le nuove funzionalità, può ora farlo in maniera semplificata grazie a Rhino Stampede, che è possibile installare tramite il comando “rpk install rhino-stampede-dev”.

Altre novità su Rhino Linux 2025.1 riguardano il gestore pacchetti Pacstall e altri cambiamenti elencati nel dettaglio nell’annuncio ufficiale. Il download è disponibile nella sezione apposita della pagina web.