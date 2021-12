Ricerca UX: cos'è e come metterla in pratica

UX, per coloro che non lo sanno, sta per “User Experience”, tradotto in italiano come “Esperienza Utente”. Oggi il termine viene utilizzato per indicare la progettazione di prodotti digitali come siti web oppure applicazioni, ma in realtà definisce la relazione tra una persona e un prodotto, un servizio oppure un sistema. La ricerca UX, di conseguenza, è quel processo che permette di identificare i problemi alla base di un progetto e risolverli per garantire una navigazione efficace all'utenza anche con le tecnologie digitali più innovative. Si tratta di una disciplina in continua espansione e iniziare è sempre complesso: per muovere i primi passi ti consigliamo Domestika, che in occasione del Cyber Monday sconta il suo corso di introduzione alla ricerca UX. Il prezzo è il soli 9,90 euro anziché 39,90, ovvero un risparmio del 75%.

Ricerca UX: dalle basi alla pratica

L'insegnante è Patricia Reiners, designer UX e UI freelance che ha collaborato con alcuni leader del settore, come Google e Adobe, per dare vita ad esperienze dinamiche e user-friendly. In questo corso da 16 lezioni (poco più di due ore complessive) potrai fare tesoro dei suoi insegnamenti. Patricia, infatti, demistifica il processo UX e ti mostrerà come progettare un tuo piano di ricerca personale per creare un'esperienza digitale senza alcuna interruzione.

Una volta comprese le basi della progettazione UX e imparato ad applicare i diversi metodi di ricerca, sarai in grado di collaborare attivamente con un team e risolvere così tutti i problemi legati ai vari prodotti digitali. In poche parole, il corso – dopo una parentesi teorica – ti spingerà subito lungo la strada pratica, lasciandoti confrontare attivamente con problemi e soluzioni, partendo però dalle basi della ricerca UX.

Il corso, che ricordiamo è in offerta a 9,90 euro invece di 39,90, è rivolto a designer, sviluppatori e chiunque desideri ottenere informazioni sull'utenza e i prodotti digitali durante le prime fasi del processo di progettazione. Nessun requisito particolare è richiesto: soltanto la passione per capire come funziona questa disciplina e il desiderio di creare interessanti esperienze digitali.