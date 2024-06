Ricevi fino a 6 mesi gratis di Apple Music con questa promo

Oltre alla prova gratuita di 1 mese offerta a chi si iscrive per la prima volta o sottoscrive l’abbonamento Apple One, la casa di Cupertino garantisce 6 mesi gratis di Apple Music acquistando un nuovo dispositivo tra iPhone, AirPods, HomePod e Beats. Il riscatto dell’offerta è semplice e immediato.

Ad oggi Apple Music è il punto di riferimento assoluto tra i servizi musicali streaming. Merito di un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni, più di 30 mila playlist, e funzionalità extra come Apple Music Sing, che consente di seguire il testo delle canzoni in tempo reale mentre si ascoltano. Per riscattare la tua prova gratuita collegati a questa pagina del servizio.

I dispositivi che garantiscono 6 mesi gratis di Apple Music

Per ottenere un periodo di prova di 6 mesi di Apple Music occorre acquistare uno dei seguenti dispositivi:

iPhone : sono idonei all’offerta tutti i modelli;

: sono idonei all’offerta tutti i modelli; AirPods : AirPods di seconda o terza generazione, AirPods Pro o in alternativa AirPods Max;

: AirPods di seconda o terza generazione, AirPods Pro o in alternativa AirPods Max; HomePod : gli speaker idonei sono HomePod e HomePod mini;

: gli speaker idonei sono HomePod e HomePod mini; Beats: l’elenco completo include Beats Studio Pro, Beats Studio Buds +, Beats Fit Pro, Beats Solo Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats, Beats Studio Buds.

Una volta acquistato uno di questi dispositivi, il riscatto della prova gratuita richiede pochi e semplici passaggi:

Accendi il nuovo dispositivo.

Esegui l’accesso al tuo ID Apple.

Apri l’app Apple Music.

Tocca “Ottieni 6 mesi gratis”.

Il banner con l’offerta della prova gratuita dovrebbe comparire dopo pochi istanti dall’apertura di Apple Music. In caso contrario, verifica che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Ti ricordiamo infine che hai 90 giorni di tempo da quando ti connetti la prima volta con il tuo nuovo device per riscattare l’offerta.