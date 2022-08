Ricevi pagamenti in valuta estera: è GRATIS con il conto Revolut Business

Con piani mensili a partire da 0/euro mese, il conto Revolut Business permette di ricevere, detenere e scambiare denaro in più di 30 valute in tutto il mondo senza costi nascosti.

Revolut permette infatti di impostare dei sottoconti in ogni valuta di cui hai bisogno per gestire la tua azienda consentendo di scambiare, inviare e pagare in oltre 30 valute. È inoltre possibile convertire le valute utilizzando tassi di cambio in tempo reale tra i migliori del mercato e senza nessun costoso di cambio di valuta estera.

Il conto Revolut Business si attiva totalmente online, dopodiché si potrà gestire sia da web app che dall’app per smartphone.

Le altre funzionalità

Tra le funzionalità offerte da Revolut, la possibilità di creare e condividere dei link di pagamento via email, SMS o fattura con chiunque. I clienti potranno così scegliere tra una serie di opzioni di pagamento, per pagare in modo comodo, veloce e sicuro.

Con Revolut sarà anche più semplice accettare pagamenti sul tuo sito web, basterà infatti installare uno dei plug-in di Revolut o creare un’ esperienza personalizzata di check-out utilizzando il widget personalizzabile e l’API esercente.

Potrete anche inviare fatture professionali in pochi minuti, dall’app web o per smartphone, senza necessità di passare da una piattaforma all’altra.

Inoltre, se avete un team, sicuramente vi potranno tonare utili le carte aziendali Revolut. Con il conto Business potrete infatti attivare delle carte per i vostri collaboratori, impostare dei limiti di spesa, tracciarle, bloccare e sbloccare le carte, e anche decidere dove possono essere usate. Le spese ricordano automaticamente al personale di presentare le ricevute, così la contabilità diventerà più facile.

