Richiedi il preventivo per un prestito personale fino a 30.000 euro (in meno di 5 minuti)

Il prestito personale è una tipologia di finanziamento restituibile tramite un addebito diretto sul proprio conto personale. Sono numerosi gli italiani che necessitano di un prestito per far fronte a una spesa imprevista o avviare un progetto: se ne hai bisogno anche tu, puoi richiedere un preventivo gratuito per un prestito fino a 30.000 euro con Agos.

Agos è una società finanziaria che opera nel settore del credito al consumo dal 1986. Attualmente, Agos Ducato S.p.A. è partecipata per il 61% dal gruppo Crédit Agricole e per il 39% dal gruppo Banco BPM, a dimostrazione di una comprovata serietà e solidità.

Come richiedere il preventivo per un prestito personale online con Agos

Il prestito personale di Agos è richiedibile ovunque, grazie alla procedura semplificata online disponibile su questa pagina del sito ufficiale. La richiesta può essere conclusa in meno di cinque minuti, mentre per la ricezione del prestito sul conto bancario indicato al momento della domanda occorre aspettare fino a un massimo di 48 ore dall’approvazione.

Ecco la guida passo dopo passo per richiedere un preventivo di prestito con Agos:

Collegati al form disponibile su questa pagina di Agos. Seleziona l’importo che desideri richiedere e scegli la durata del prestito. Scegli se richiedere un prestito senza o con assicurazione (in quest’ultimo caso il finanziamento è tutelato in caso di imprevisti). Premi sul pulsante Richiedi dopo aver effettuato la scelta.

La procedura per il preventivo termina qui. Per proseguire nella richiesta compila i campi vuoti nelle sezioni Richiesta prestito, Anagrafica e Dati lavorativi, inserendo tra le altre cose nome, cognome, cellulare ed e-mail, dopodiché attendi l’esito della richiesta.