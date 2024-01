Richiedi la prima lezione di inglese per bambini gratis con Novakid

Novakid è una piattaforma che propone corsi di inglese online per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. I suoi metodi di insegnamento uniscono il gioco, la lingua universale per i più piccoli, e insegnanti di inglese madrelingua certificati. Puoi richiedere la prima lezione gratis direttamente su questa pagina.

La lingua inglese riveste oggi un’importanza fondamentale per l’educazione dei bambini, in una società sempre più connessa, nella quale le opportunità di lavoro più redditizie richiedono spesso la conoscenza della lingua numero uno nel mondo occidentale. E in questo Novakid si pone come punto di riferimento primario per consentire ai suoi studenti più piccoli l’inglese.

Come richiedere la prima lezione di inglese per bambini gratis con Novakid

Per richiedere la prima lezione gratuita del corso di inglese online per bambini di Novakid collegati alla pagina iniziale della piattaforma e in basso a sinistra fai clic sul pulsante Prova Gratis. Nella nuova pagina che si apre puoi prenotazione la lezione di prova gratuita offerta da Novakid: tutto quello che devi fare è creare un account, selezionare l’orario della lezione e confermare.

La creazione del profilo richiede il nome del genitore, un indirizzo email valido e il numero di cellulare. In alternativa, puoi completare l’iscrizione dell’account tramite l’accesso al tuo account Google (operazione più veloce).

Se le aspettative iniziali verranno soddisfatte, potrai procedere con l’iscrizione di tuo figlio al corso di inglese online beneficiando di uno sconto fino al 17% con il piano di 12 mesi, che include 3 lezioni a settimana al costo di 7,5 euro ciascuna.

Richiedi la prima lezione gratis del corso di inglese per bambini di Novakid, così da provare senza impegno la piattaforma di apprendimento dell’inglese per la fascia di età dai 4 ai 12 anni più acclamata al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.