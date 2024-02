Richiedi un prestito personale di oltre 50mila euro in meno di 3 minuti con Younited Credit

Più di 300.000 clienti, oltre 2 miliardi di euro erogati e riconoscimento come miglior servizio social lending in Italia: sono solo alcuni dei numeri di Younited Credit, la società francese con sede a Parigi specializzata in credito istantaneo e che opera con una licenza di istituto di credito in tutta Europa.

Tramite questa pagina puoi richiedere un prestito personale di oltre 50 mila euro in meno di tre minuti. Il preventivo è gratuito e senza impegno, sei libero dunque di decidere se accettare o meno le condizioni del finanziamento relative all’importo della rata mensile e alla percentuale del TAEG.

Come richiedere un prestito personale di oltre 50.000 euro in meno di tre minuti con Younited Credit

Per richiedere un prestito personale di oltre 50.000 euro con l’istituto di credito francese Younited Credit occorre prima di tutto collegarsi alla pagina dedicata alla richiesta. Una volta fatto questo, seleziona progetto e importo e premi sul pulsante Richiedi subito.

Tra le opzioni disponibili per il prestito si annoverano diverse possibilità, tra cui liquidità, auto usata o nuova, ristrutturazione, mutuo e spese mediche. Per quanto riguarda invece l’importo del finanziamento, si va da un minimo di 1.000 euro a oltre 50.000 euro.

Dopo aver cliccato su Richiedi subito, si aprirà una nuova pagina nella quale dovrai inserire il tuo indirizzo e-mail ed accettare l’informativa privacy di Younited Credit. Dopodiché premi sul pulsante Richiedi fattibilità.

Puoi ricevere la fattibilità nel minor tempo possibile inserendo di nuovo l’indirizzo e-mail, il codice fiscale e il tipo di impiego.

Puoi richiedere un prestito personale online a tassi agevolati con Younited Credit tramite il modulo di questa pagina. Riceverai una risposta entro 24 ore dall’invio della domanda.