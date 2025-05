Rilasciato il kernel Linux 6.15: ecco tutti i cambiamenti

Dopo un ritardo verificato all’ultimo minuto, il consueto annuncio di Linus Torvalds ha dato notizia del rilascio ufficiale del kernel Linux 6.15, una versione che introduce numerose novità e ottimizzazioni. Il lancio, inizialmente posticipato per una correzione urgente che ha costretto gli sviluppatori a disattivare una nuova funzionalità, porta con sé miglioramenti e novità importanti per sviluppatori, amministratori di sistema e utenti.

Linux 6.15: tutte le novità della nuova versione del kernel

Linux 6.15 introduce il supporto per le chiavi di crittografia inline con supporto hardware nel layer di blocco, le quali consentono una crittografia accelerata e trasparente del disco. Inoltre, il nuovo cgroup di contabilità della memoria “dmem” migliora la gestione della memoria nei container, monitorando l’uso della memoria dei dispositivi. Per quanto riguarda l’allocazione della memoria, la nuova versione del kernel introduce un nuovo sysctl defrag_mode per ridurre la frammentazione, particolarmente utile per carichi di lavoro che sfruttano pagine di grandi dimensioni. Ulteriori miglioramenti al buddy allocator garantiscono allocazioni più rapide ed efficienti.

Altre migliorie continuano a riguardare il filesystem Bcachefs, il quale ha ricevuto aggiornamenti significativi, come il supporto per array flessibili nelle directory, routine di scrubbing avanzate per rilevare e correggere errori di bitrot, e una gestione ottimizzata degli errori di checksum. Btrfs, invece, consente ora il montaggio con livelli di compressione Zstandard negativi, offrendo un miglior bilanciamento tra spazio e velocità, mentre F2FS avanza verso un’API di montaggio moderna, con conversioni di folio per una gestione più efficiente delle pagine.

Le novità di Linux 6.15 riguardano poi i file system Ext4 e XFS: il primo beneficia di ricerche lineari più rapide per le dentries e intervalli di aggiornamento del superblocco ottimizzati, mentre XFS supporta scritture atomiche di grandi dimensioni in modalità copy-on-write e dispositivi zonati.

Venendo alla rete, i client NFS e SMB vengono irrobustiti con funzionalità di autenticazione Kerberos 5 attiva predefinitivamente per SMB e miglioramenti nella gestione dei descrittori di sicurezza.

Linux 6.15 è disponibile al download dalla pagina ufficiale kernel.org.