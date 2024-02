Rilevatore di microspie in SUPER OFFERTA Amazon: non ti scappa niente!

Viaggi molto per piacere o per lavoro e sei abituato a frequentare camere d’albergo sempre diverse? Vivi con il terrore che in qualcuna di queste possano nascondersi delle microspie? Questo rilevatore messo oggi in offerta lampo su Amazon ti permetterà di dormire sonni tranquilli: lo acquisti in sconto a soli 45,12 euro e inizi subito a utilizzarlo. Fa in fretta però perché a questo prezzo sta andando a ruba.

Rilevatore microspie in offerta: le caratteristiche

Il rilevatore microspie oggetto di questa offerta è dotato della tecnologia più avanzata e ti offre una sensibilità ultraelevata e un raggio di rilevamento estremamente ampio, che copre un intervallo di frequenza di 100 MHz – 8 GHz. Segnali wireless, GPS, luce a infrarossi o telecamere nascoste: nulla potrà sfuggire al tuo controllo.

Questo rilevatore offre diverse modalità di rilevamento e dispone di 5 livelli di sensibilità regolabile, che ti consentono di adattare facilmente il rilevatore alle tue esigenze specifiche. Inoltre, la sua dimensione compatta e leggera lo rende estremamente portatile e facile da trasportare ovunque tu vada.

La batteria agli ioni di litio da 800 mAh offre fino a 30 giorni di standby e 25 ore di utilizzo continuo con una sola carica. Un dispositivo essenziale per chiunque desideri proteggere la propria privacy e le proprie informazioni personali da intrusioni indesiderate: acquistalo ora in offerta lampo su Amazon a 45,12 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.