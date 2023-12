Rimani al calduccio con il Termoventilatore Philips in SCONTO!

Questa è una delle migliori soluzioni per riscaldare la tua stanza senza occupare tanto spazio. Parliamo del termoventilatore Philips Serie 5000, ora in sconto su Amazon a soli 105,00€ invece di 129,99€. Scopriamo insieme le caratteristiche e le peculiarità di questo modello in particolare.

Termoventilatore Philips Serie 5000: tutte le caratteristiche

Il termoventilatore Philips Serie 5000 si distingue per la sua tecnologia avanzata, tra cui la riscaldante tecnologia ceramica PTC che assicura un riscaldamento rapido e uniforme. In soli 2 secondi, raggiunge la temperatura desiderata, diffondendo in modo efficiente l’aria calda, risultando perfetto per stanze fino a 20 m2.

La sicurezza è un qualcosa che sta alla base di questo termoventilatore Philips Serie 5000, offrendo ben 5 funzioni integrate proprio per la sicurezza. Tra queste, spiccano la protezione contro il ribaltamento, il controllo del surriscaldamento, la spina di sicurezza per evitare cortocircuiti, l’uso di materiali ignifughi e l’autospegnimento in caso di sbalzi.

Con la compatibilità dell’app Air+ potrai avere il controllo remoto e il monitoraggio del termoventilatore. Quest’app monitora costantemente la temperatura ambiente e fornisce feedback in tempo reale sulla qualità dell’aria esterna, garantendo un ambiente confortevole e salubre.

Philips Serie 5000 offre opzioni di personalizzazione dell’esperienza di riscaldamento. È possibile regolare la temperatura desiderata (da 1 a 37 °C) o selezionare tra i 2 livelli di riscaldamento disponibili. Per giornate più temperate, la modalità ventilatore offre una piacevole brezza, garantendo un comfort su misura per ogni situazione. Insomma, questo termoventilatore è davvero perfetto sia per le giornate più fredde che per quelle non particolarmente fredde.

Fai in fretta, perché le giornate fredde sono ormai arrivate! Acquista il termoventilatore Philips Serie 5000 su Amazon a soli 105,00€ invece di 129,99€, approfittando dello sconto del 19%!

