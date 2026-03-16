 Rimetti a nuovo il giardino con lo sconto di 400 euro su MOVA 600
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Rimetti a nuovo il giardino con lo sconto di 400 euro su MOVA 600

Il robot tosaerba senza filo MOVA 600 è in forte sconto su Amazon nell'ultima giornata della Festa di Primavera: risparmia 400 euro.
Rimetti a nuovo il giardino con lo sconto di 400 euro su MOVA 600
Tecnologia Casa e Domotica
Il robot tosaerba senza filo MOVA 600 è in forte sconto su Amazon nell'ultima giornata della Festa di Primavera: risparmia 400 euro.

Finalmente è arrivata la primavera. Ok, ufficialmente manca ancora qualche giorno, ma ormai ci siamo. È il momento giusto per rimettere a nuovo il proprio giardino: ti segnaliamo lo sconto di 400 euro proposto da Amazon che porta MOVA 600 al suo prezzo minimo storico. È il robot tosaerba senza filo del marchi, promosso dalle recensioni di chi lo ha già provato con un voto medio superiore a 4/5.

Risparmia 400 euro su MOVA 600

L’affare su Amazon: forte sconto per il robot MOVA 600

Integra la tecnologia di rilevamento ambientale UltraView con LiDAR 3D ad alta precisione per vedere fino a 30 metri di distanza con ottica grandangolare 360°x59° e precisione al centimetro. È in grado di riconoscere ambienti 3D complessi durante il movimento, generando nuvole di punti per la mappatura ed evitando gli ostacoli. Funziona con l’impostazione di confini virtuali, senza richiedere cavi o l’installazione di una stazione base RTK. È efficiente anche con poca luce, luce intensa e su terreni piani o in pendenza (fino a 45%/24°). Nella pagina sull’e-commerce trovi altri dettagli a proposito delle caratteristiche in dotazione.

Le caratteristiche del robot tosaerba senza filo MOVA 600

Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: lo sconto di 400 euro sul listino ufficiale è applicato in automatico e porta il robot tosaerba senza filo MOVA 600 al prezzo minimo storico di 599 euro, il più basso di sempre. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon,

MOVA 600 Robot Tosaerba Senza Filo Perimetrale, Mappatura 360° 3D LiDAR Fino a 600 m², Superamento Ostacoli Intelligente, Controllo via App, Taglio a U, Silenzioso, Allarmi di Sicurezza

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La Festa delle Offerte di Primavera si conclude oggi, ultimo giorno utile per approfittare delle promozioni dell’evento. Dai uno sguardo alla vetrina ufficiale per scoprire le occasioni più interessanti rimaste. Qui segnaleremo occasioni per alcune categorie in particolare, a partire dalla smart home come in questo caso.

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Pubblicato il 16 mar 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 mar 2026
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