Rinfresca e pulisci l'aria di casa con questo purificatore Xiaomi in sconto

Xiaomi Smart Air Purifier Compact è un purificatore d’aria intelligente, compatto ed efficace adesso disponibile su Amazon a soli 85,89 euro invece di 149,99 euro. Si tratta di uno sconto del 43% che ti permette di risparmiare ben 64,10 euro.

Si tratta di un dispositivo che ti aiuta a respirare aria pulita e sana in casa, eliminando gli allergeni e gli inquinanti atmosferici grazie alla sua filtrazione 3-in-1. Questo purificatore d’aria ha un design elegante e minimalista, adatto a qualsiasi ambiente. Puoi usarlo sia da tavolo che da pavimento, a seconda delle tue esigenze. Ha anche una dimensione compatta e un ingombro ridotto, che lo rendono facile da spostare e da collocare dove vuoi.

Xiaomi Smart Air Purifier Compact: pulisci l’aria di casa

Xiaomi Smart Air Purifier Compact ha una potente prestazione e una costante emissione di aria pulita. Ha una capacità di purificazione di 230 m³/h e può coprire una superficie fino a 48 m². Il dispositivo è inoltre dotato di un sensore di particelle che monitora in tempo reale la qualità dell’aria e regola automaticamente la velocità di purificazione.

Puoi controllare il dispositivo tramite l’app Mi Home/Xiaomi Home o tramite i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Inoltre, ha una modalità notturna silenziosa e a basso consumo energetico, per garantirti un sonno tranquillo e senza disturbi.

Xiaomi Smart Air Purifier Compact è certificato da TÜV Rheinland per la sua efficacia nella rimozione degli allergeni, come il polline, gli acari della polvere, i peli e la forfora degli animali domestici. Questo purificatore d’aria è ideale per le persone sensibili alle allergie o per le famiglie con animali domestici. Il suo filtro 3-in-1 è in grado di trattenere il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, eliminando anche polvere, fumo, cenere, odori e altri agenti inquinanti.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Xiaomi Smart Air Purifier Compact, il purificatore d’aria intelligente, compatto ed efficace che ti regala aria pulita e sana in casa. Acquistalo ora su Amazon a soli 85,89 euro invece di 149,99 euro e risparmia il 43%. Affrettati perché l’offerta potrebbe terminare presto.

