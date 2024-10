Ring Intercom a 39€ è IMPERDIBILE: è il prezzo minimo storico

Mai così conveniente: Ring Intercom è al suo prezzo minimo storico. Amazon ha deciso di applicare uno sconto del 60% rispetto alla migliore offerta recente, portando il dispositivo a soli 39,99 euro. È l’apparecchio che trasforma il citofono tradizionale che hai in casa, aggiungendo caratteristiche smart. Lo abbiamo messo alla prova anche in redazione: per saperne di più dai uno sguardo alla nostra recensione pubblicata al lancio.

UPDATE: c’è anche il bundle con Echo Pop a soli 46,99 euro.

Super offerta Amazon: solo 39€ per Ring Intercom

Una volta installato (la procedura è semplice, alla portata di tutti e l’occorrente è incluso nella confezione) ti permetterà di parlare da remoto con i visitatori, eventualmente di aprire il cancello o il portoncino con un tap sullo smartphone, di assegnare chiavi temporanee per l’accesso e molto altro ancora. Ovviamente, non manca la compatibilità con Alexa. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere altri dettagli relativi alle specifiche tecniche integrate, alla funzionalità supportate e per verificare la compatibilità con il citofono di casa tua.

Al suo prezzo minimo storico di soli 39,99 euro, Ring Intercom è un affare da cogliere al volo per rendere smart la propria casa. Lo sconto del 60% rispetto alla migliore offerta recente è applicato in automatico: non ci sono coupon da attivare né codici promozionali da inserire, ti basta metterlo nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Se scegli di effettuare subito l’ordine, il dispositivo arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Ovviamente, sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza intermediari. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo della spesa avrai tempo fino a 30 giorni dal ricevimento.