Ring Intercom a 49 euro: il citofono diventa smart

Con il lancio di Ring Intercom, avvenuto nei mesi scorsi, Amazon ha voluto soddisfare un’esigenza ben precisa: rendere smart il citofono tradizionale. E i risultati hanno fin da subito dato ragione al gruppo: è diventato ben presto il più venduto della categoria. Oggi il dispositivo è in offerta quasi a metà prezzo, grazie al forte sconto sul listino che permette di acquistarlo a prezzo stracciato. Contribuirà a trasformare la casa in una vera e propria smart home.

Super offerta Amazon: solo 49 euro per Ring Intercom

Facile da installare, include funzionalità che permettono, ad esempio, di comunicare da remoto con i visitatori, eventualmente aprendo la porta o il cancello a distanza per consentirne l’ingresso. Ancora, se lo si desidera, è possibile configurarlo in modo che consenta l’accesso ai corrieri che devono lasciare i pacchi ordinati in un luogo sicuro. Tutti gli altri dettagli e il test per la compatibilità del proprio citofono sono riportati nella descrizione completa.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare Ring Intercom al prezzo finale di soli 49,99 euro, grazie allo sconto del 46% applicato in automatico rispetto al migliore sconto recente. Non c’è bisogno di attivare coupon: è tutto pronto per metterlo nel carrello e approfittare dell’occasione.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando l’ordine ora, arriverà direttamente a casa già domani senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto. Per saperne di più sull’articolo e sulle sue caratteristiche rimandiamo a quanto pubblicato su queste pagine durante la presentazione in Italia e in sede di recensione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.