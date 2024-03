Ring Intercom a metà prezzo grazie ad un COUPON esclusivo

Ti basta un piccolo click per provare subito Ring Intercom alla metà del prezzo. Su Amazon infatti il sistema che trasforma il tuo citofono in un accessorio intelligente è disponibile a soli 49,99 euro invece di 99,99: per avere questo prezzo devi applicare il coupon sconto che trovi esattamente sotto al prezzo ufficiale.

Con Ring Intercom il citofono diventa intelligente

Ring Intercom è una soluzione che si adatta a qualsiasi tipo di citofono, che sia solamente audio o dotato anche di videocamera. L’installazione è infatti estremamente semplice e non richiede modifiche al sistema già esistente.

Una volta installato riceverai subito notifiche in tempo reale ogni volta che qualcuno suona al citofono e gestisci l’accesso all’edificio senza interruzioni, sia che tu sia a casa o in ufficio. Ring Intercom è integrato con Alexa, consentendoti di parlare con chi suona al citofono e di aprire il portone utilizzando comandi vocali. Inoltre, puoi programmare l’accesso per amici e familiari inviando loro una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica degli ospiti.

Infine, con la funzione di verifica automatica per le consegne Amazon, puoi consentire l’accesso sicuro ai corrieri verificati per la consegna dei pacchi direttamente all’interno dell’edificio. Una piccola innovazione che oggi può essere tua a soli 49,99 euro invece di 99,99: ricordati però di applicare il coupon che trovi in pagina.