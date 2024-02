Ring Intercom: Amazon TAGLIA IL PREZZO del citofono smart

C’è un dispositivo che rende smart il tuo citofono e ti permette di interagire con chi suona il campanello anche quando sei lontano da casa, al lavoro o altrove: è Ring Intercom, lanciato da Amazon lo scorso anno e oggi proposto con un forte sconto sul prezzo di listino. È perfetto per trasformare la casa in una smart home: verifica subito la compatibilità con il tuo citofono.

Forte sconto sul dispositivo Ring Intercom di Amazon

È davvero facile da installare (l’occorrente si trova nella confezione) e include funzionalità dedicate alla comunicazione da remoto, permettendo così di parlare con i visitatori ed eventualmente di aprire la porta o il cancello con un semplice tocco sull’app dello smartphone. Tra gli altri vantaggi c’è anche la possibilità di consentire ai corrieri di lasciare i pacchi ordinati in un luogo sicuro, anche quando si è via. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Grazie al forte sconto proposto oggi da Amazon è possibile acquistare Ring Intercom al prezzo finale di soli 59,99 euro. Non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali: è sufficiente metterlo nel carrello per cogliere l’affare al volo. Migliaia di feedback positivi condivisi da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto peri a 4/5 stelle.

Si può contare sulla disponibilità immediata e sulla consegna gratuita a domicilio in un giorno. In altre parole, effettuando subito l’ordine sarà possibile installarlo già domani, senza costi extra per il trasporto. Chi desidera approfondire trova tutti i dettagli negli articoli che abbiamo scritto in occasione della presentazione in Italia e durante la nostra recensione.

