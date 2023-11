Ring Intercom ed Echo Pop insieme: risparmia -130€

Oggi è possibile risparmiare ben 129,99 euro acquistando Ring Intercom ed Echo Pop insieme. La nuova offerta di Amazon mette in vendita i due dispositivi al prezzo finale di soli 54,99 euro invece di 184,98 euro come da listino (54,99 euro+129,99 euro). Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per rendere smart la propria casa.

Solo 54€ per Ring Intercom+Echo Pop

Ring Intercom non ha bisogno di presentazioni. Lanciato lo scorso anno (puoi leggere il nostro approfondimento e la nostra recensione), è in grado di rendere intelligente il citofono tradizionale, aggiungendo funzionalità come l’interazione da remoto per parlare con i visitatori e aprire loro la porta o il cancello e l’assegnazione di chiavi temporanee agli ospiti. Integra infatti un sistema di comunicazione audio bidirezionale. Verificare la compatibilità nella scheda del prodotto. Echo Pop, invece, è la new entry nel catalogo degli smart speaker con Alexa. Compatto, ma con tutto ciò che serve per ascoltare la musica e i podcast, così come per interagire con l’assistente IA, può essere posizionato in qualsiasi stanza della casa. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 54,99 euro, in sconto di 129,99 euro rispetto al listino, il bundle che include i due dispositivi è un affare da cogliere al volo. Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, si è certi di poterlo ricevere già entro domani direttamente a casa e senza alcuna spesa aggiuntiva per il trasporto.

È una delle offerte che anticipano la Settimana del Black Friday, al via su Amazon tra pochi giorni, il 17 novembre. L’evento terminerà il 27 novembre, in occasione del Cyber Monday.

