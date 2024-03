Ring Intercom+Echo Pop: SCONTO MAI VISTO

Approfitta del forte sconto e acquista insieme due dispositivi per la tua smart home: si tratta di Ring Intercom e di Echo Pop. Grazie alla promozione offerta oggi da Amazon, è possibile metterli nel carrello risparmiando oltre 58 euro. Pro

La super offerta per Ring Intercom ed Echo Pop

Il primo dei due è quello che aggiunge funzionalità smart al citofono tradizionale, permettendo ad esempio di rispondere ai visitatori anche quando non si è a casa o di aprire la porta (o il cancello) da remoto. Il processo di installazione di configurazione è semplice e alla portata di tutti (l’occorrente è incluso nella confezione). Si consiglia di verificare la compatibilità con il proprio impianto prima di effettuare l’ordine. L’altoparlante, invece, è il più leggero e compatto della linea, ha dalla sua un design semisferico, la connettività wireless per lo streaming e, ovviamente, l’intelligenza artificiale di Alexa. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del bundle.

Ricapitolando: il dispositivo che rende smart il citofono tradizionale e lo speaker con Alexa, insieme, oggi sono in sconto a soli 54,99 euro, con uno sconto di ben 58,81 euro rispetto al listino. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita offerta da Amazon e consegna in un solo giorno. Serve aggiungere altro per spiegare che si tratta di un affare da cogliere al volo?

Segnaliamo infine che, se l’altoparlante non ti interessa, c’è la possibilità di approfittare anche del forte sconto sul Ring Intercom venduto separatamente, da solo. In questo momento è in offerta a 47,99 euro, invece di 99,99 euro come da listino. La differenza della spesa è però così irrisoria che rinunciare al bundle sarebbe un peccato.