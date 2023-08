Ring Intercom è in forte sconto (anche in bundle)

È senza dubbio uno dei dispositivi più interessanti tra quelli che, nell’ultimo periodo, hanno fatto il loro esordio nel mercato delle soluzioni per la smart home: Ring Intercom trasforma il citofono tradizionale in uno smart e intelligente, aggiungendo caratteristiche come la possibilità di dialogare da remoto con i visitatori a casa e di aprire il cancello o il portoncino quando si è lontani. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 38% sul prezzo di listino, per un risparmio di 50 euro.

Super sconto Amazon su Ring Intercom

È possibile verificare la compatibilità con il citofono presente nella propria abitazione. Il processo di installazione è semplice e alla portata di tutti: l’occorrente è incluso nella confezione. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare Ring Intercom al prezzo finale di soli 79,99 euro invece di 129,99 euro come da listino, con uno sconto di 50 euro. Per saperne di più rimandiamo alla nostra recensione e all’articolo pubblicato su queste pagine in occasione della presentazione in Italia.

Con una spesa di poco superiore, solo 89,99 euro invece di 189,98 euro, è possibile scegliere il bundle con lo smart speaker Echo Dot di quinta generazione. Il nostro consiglio è quello di approfittarne finché possibile, la differenza è irrisoria se si considera il valore aggiunto.

Venduti e spediti direttamente da Amazon, con la consegna gratuita a domicilio in un giorno, il citofono intelligente e i bundle appena segnalati arriveranno a casa già domani per chi effettua subito l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.